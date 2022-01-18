Sen misin İmamoğlu'nu eleştiren! Fırat Tanış'a büyük linç

Her Allah'ın günü "fikir özgürlüğü ve demokrasi" naraları atan solak çevrelerin eleştiriye ne denli kapalı olduğu bir defa daha belgelendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yapımı onaylanmayan projeler için "tiyatro" demesini eleştiren solcu oyuncu Fırat Tanış, sanat camiası tarafından adeta tefe konuldu.

İstanbul'daki projeler için borçlarda yasal sınırı aşan İmamoğlu, hükümetin metro hattını engellediğini iddia ederek "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar." ifadelerini kullandı. Oyuncu Fırat Tanış da, Twitter hesabından "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz" paylaşımı yaparak İmamoğlu'nu eleştirdi.

Fırat Tanış, bu açıklamaları sonrası kendisine sanat camiasından destek gelmesini beklerken sert eleştirilere maruz kaldı.

İmamoğlu'nu eleştirdiği için sert tepki gören Fırat Tanış'a karşı sosyal medyadan da linç kampanyası başlatıldı.