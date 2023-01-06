Sen misin İHA’ları SİHA’ları hedef alan! Amerikancı mangır Merdan'a tokat gibi cevap

Daha önce dünyanın hayranlıkla izlediği Bayraktar TB2 SİHA'ya "oyuncak uçak" diyen TELE1'in sahibi Merdan Yanardağ cehaletini bir kez daha ortaya koydu.

Yanardağ, 14,7 metre uzunluğundaki KIZILELMA'ya "maket uçak" muamelesi yaparak "Phantom uçaklar (19 metre) gibi değil. 6 tane bu stüdyoya sığar" dedi.

Yerli ve milli SİHA'lara hazımsızlığı ileri götüren Yanardağ "Bakın devir değişecek. bunların her birinin hesabı sorulur. Merak etmeyin" diyerek aklınca tehdit etti.

Karahasanoğlu'ndan Merdan'a okkalı şamar

Hazımsızlığı, Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Merdan Yanardağ'ın şamar manyağı yaptı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Sadece Selçuk Bayraktar'ın önü açılmıyor. CHP milletvekili Çanakkale Köprüsü'nü yapıyor. 'Sen CHP'lisin' diye kimsenin itirazı olmamış, almışlar ihaleyi yapmışlar.

Merdan Yanardağ '5 tane SİHA'yı stüdyoya sığdırırım' diyor. Peki, ben şuna bakarım. Sen Demirel, İnönü, Ecevit döneminde stüdyoya giremeyecek kadar büyük uçaklar yapıyordun da AK Parti gelince Selçuk Bayraktar'ın önü açılınca bu iş küçülmeye mi başladı? Daha geriye mi gitmeye başladı.

Azerbaycan 30 yıl sonra toprağını kurtardı. Neyin sayesinde. CHP'li milletvekili Ünal Çeviköz'ün 'İHA'ları SİHA'ları satıyoruz. Uluslararası mahkemelerde yargılanırız biz. aman ha Azerbaycan'a silah yardımı yaptığımıza dair iddialar var' demesine rağmen Azerbaycan'a verdiğimiz İHA ve SİHA'larla işgal edilmiş topraklarını kurtardı Azerbaycan.

Ukrayna 'verin verin' diyor. Aynı zamanda Ukrayna ile savaşan Rusya bile, 'bazı alanlarda bizim işimize yarabilir' deyip talep ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri istiyor. Ama Merdan Yanardağ biliyor bunları nereden biliyor.