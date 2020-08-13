Sen misin cami duvarına işeyen! Tekme tokat dövdüler
Bolu’da tuvaleti gelen bir adam cami duvarına işedi. Durumu gören vatandaşlar adamı tekme tokat öldüresiye dövdü. O anlar anbean kameraya kaydedildi.
Bolu’da cami duvarına işediği iddia edilen vatandaş önce uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyen şahıs tuvaletini yapmaya devam etti. Yoldan geçen 2’si kadın 4 kişi tuvaletini yapan adamı tekme tokat dövdüler.
Sen misin cami duvarına işeyen?
Bolu’nun Sümer Mahallesi’nde meydana gelen olayda arabasıyla yoldan geçen bir kişi cami duvarına işeyen adamı görünce durdu. “Caminin tuvaleti var, duvarına neden işiyorsun” diyerek uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen adam vatandaşlar tarafından dövüldü.