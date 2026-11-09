Sen misin boşanmak isteyen? Bardağı sırtında kırıp çayı üzerine döktü: Tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun'da evlerinde çay içerken eşinin anlaşamadıklarını ve boşanmayı konuşmak istediği söylemesi üzerine öfkelenen koca, elindeki çay bardağını eşinin sırtında kırıp çaydanlıktaki sıcak çayı kadının üzerine döktü. Bununla da yetinmeyip eşini darp etmeye devam eden şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde iddiaya göre İ.Ö. (39), boşanma konusunu konuştuğu eşi F.M.Ö. (47) tarafından ikametlerinde darbedildi. Şüphelinin çay bardağını eşinin sırtında kırdığı, üzerine çay döktüğü ve tehdit ettiği de öne sürüldü.
Olayın ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.