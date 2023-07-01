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Spor

Sen misin Beşiktaş'ı yarı yolda bırakıp kaçan! Flaş hamleyi yaptılar...

Yeniakit Publisher
2023-07-01 12:22:00 -
Sen misin Beşiktaş'ı yarı yolda bırakıp kaçan! Flaş hamleyi yaptılar...

Manchester United'dan iki ayrılık haberi birden geldi. Takımda kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst ve Marcel Sabitzer'in kulüplerine geri döneceği açıklandı.

Manchester United'dan iki ayrılık haberi birden geldi. Takımda kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst ve Marcel Sabitzer'in kulüplerine geri döneceği açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da yeni sezon kadro planlaması sürüyor.

Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada kiralık sözleşmeleri sona eren Wout Weghorst'un Burnley'ye, Marcel Sabitzer'in ise Bayern Münih'e döneceği belirtildi.

Manchester United'la İngiltere Lig Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Wout Weghorst, Manchester ekibinde 31 maçta süre alırken 2 gol ve 3 asist kaydetti.

Marcel Sabitzer ise görev yaptığı 18 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.
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Manchester United'dan yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren David De Gea'yla yeni kontrat için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde takımın en çok kazanan isimleriden De Gea'ya Manchester United'ın daha düşük bir yıllık ücret teklif ettiği ifade edilmişti.

Öte yandan Manchester United'ın listesinde yer alan ve Erik ten Hag'ın eski öğrencisi Andre Onana için Inter'in 50 milyon Euro talep ettiği aktarıldı.

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