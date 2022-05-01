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Medya Sen kimsin Türk milleti adına konuşuyorsun! Demet Akalın'dan hadsiz Suriyeli çıkışı
Medya

Sen kimsin Türk milleti adına konuşuyorsun! Demet Akalın'dan hadsiz Suriyeli çıkışı

Demet Akalın, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan göçmen vatandaşları hadsizce hedef aldı. Akalın, "Hepiniz dönün artık evinize biz kendimize yetemiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 17:16:00 -
Sen kimsin Türk milleti adına konuşuyorsun! Demet Akalın'dan hadsiz Suriyeli çıkışı

 Yeniakit.com.tr 

Suriyeliler başta olmak üzere ülkemize sığınan göçmen vatandaşlar, ırkçı tutumlarla hedef alınmaya devam ediyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın nefret siyasetine destek verenlerden birisi de Demet Akalın oldu.

Sen kimsin Türk milleti adına konuşuyorsun!

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akalın, hadsizce tüm Türk milletinin adına konuşarak şunları söyledi:

Hepiniz dönün artık evinize biz kendimize yetemiyoruz. Yeter bu kadar misafirlik yeter.

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