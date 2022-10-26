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Medya Sen kimsin peki Selçuk Tepeli? Zonguldak Valisi'ni hadsizce hedef aldı!
Medya

Sen kimsin peki Selçuk Tepeli? Zonguldak Valisi'ni hadsizce hedef aldı!

Fox TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, Edip Akbayram konserini maden faciası sebebi ile iptal eden Zonguldak Valisi'ni hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 23:14:00 - 2022-10-26 23:24:46

 Yeniakit.com.tr 

Zonguldak'ta sahne alması planlanan Edip Akbayram'ın konseri, Valilik tarafından Bartın'da yaşanan maden faciası sebebi ile iptal edildi.

Fox TV Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, Zonguldak Valisi'ni hadsiz ifadelerle hedef aldı.

Tepeli, “Bu ülkenin valisi olarak sen bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın, konser iptal ediyorsun. Zonguldak Valisi kim ya?” dedi.

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