Sen kendini uyanık mı sanıyorsun Meral Akşener? Şu yaptığına bakar mısınız

Masadan 'itilmesine' rağmen, güya masaya şartla dönmüş olma gururunun hilesiyle kendini kandıran Meral Akşener'in, Millet İttifakı'na yakıştırdığı tabirle 'küçük hesapların döndüğü kumar masası'na nasıl geri döndüğünü köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, "Doğrusu, Akşener'in gurur hilesi, 'kendini kandıran siyasetçi' profiline denk düşüyor" dedi.

Acar, şunları kaydetti:

"Masadan 'itilmesine' rağmen, güya masaya şartla dönmüş olma gururunun hilesiyle kendini kandıran Meral Akşener, Millet İttifakı'na yakıştırdığı tabirle 'küçük hesapların döndüğü kumar masası'na nasıl geri döndü?

Taviz vererek mi, taviz kopararak mı?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Taviz kopardı diyenler için sahte teselli: Seçim kazanılması halinde İmamoğlu ve Yavaş'ın CB yardımcısı olmalarını şart koşması...

O da Kılıçdaroğlu'nun canı isterse...

Buna taviz mi diyorsunuz!

Doğrusu, Akşener'in gurur hilesi, 'kendini kandıran siyasetçi' profiline denk düşüyor.

Başka ofsayt durumlar da var.

'İmamoğlu ve Yavaş'ı belediye başkanı seçtiren CHP kadar İYİ Parti'dir' diyor ancak CHP'nin yol arkadaşı HDP 'Biz de vardık, birlikte iyi salladık' dedikçe havaya bakıyor Akşener. Oysa kafayı çevirince bir şey yok olmuyor.

Bugün de aynı şeyi yapıyor: 'istemem yan cebime koy' siyasetiyle 'HDP ile ben görüşmem Kemal Kılıçdaroğlu görüşsün ama onların talepleri masaya gelmesin' diyor.

Nasıl yani, HDP ile şirinlik olsun diye mi görüşecek Kılıçdaroğlu.

DEMOKLES'İN KILICI

'İYİ Parti size söylüyorum, şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz' diyerek meclis çatısı altında haykıran HDP Grup Başkanvekili'ydi.

İnsanları sokağa çağırarak katliamlar yapılmasına neden olan Selahattin Demirtaş'ın 'çiçek çocuk' pozuyla Akşener'e yazdığı mektuptan da anlaşılıyor ki HDP, Millet İttifakı'nın tepesinde 'Demokles'in kılıcı gibi' sallanmaya devam edecek.

Öyle ya da böyle, kiminle yol aldığın önemlidir; körle yatan şaşı kalkar.

Velhasıl, masaya tekrar oturmak için uydurulan yalancı dolmalar, tatsız tuzsuz bahaneler; 'kumar masası'na dönüşü şartlı kabul etmiş olma gururunun hilesinden başka bir şey değil.

Masadan kalkış ve dönüş arasında itaatle, terbiyeyle yenilen dayak, İYİ Parti'lilere savrulan galiz küfürler, aslında, tarafların ve masanın örtüsüz, çıplak hakikatidir."