  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İtalya'da 15 katlı binada yangın
Kafası soba borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Mesut Özil şoku!
Yusuf Yazıcı sahneye çıktı
Gündem "Sen insan değil ilahsın" demişti... Demet Akalın'ın şirk dolu sözleri için mahkemeden dikkat çeken karar!
Gündem

"Sen insan değil ilahsın" demişti... Demet Akalın'ın şirk dolu sözleri için mahkemeden dikkat çeken karar!

Kokuşmuş magazin dünyasının kokuşmuş yansımaları iğrendirmeye devam ediyor. Oyuncu Serenay Sarıkaya'yı sözde öven Demet Akalın, "Sen insan değil ilahsın" sözleri sarf etti. Vatandaşların tepkisini çeken Demet Akalın hakkında "Dini değerleri rencide etme" suçundan şikayette bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 22:32:00 -
"Sen insan değil ilahsın" demişti... Demet Akalın'ın şirk dolu sözleri için mahkemeden dikkat çeken karar!

Milletin dini değerlerini hiçe sayan kokuşmuş magazin dünyası, milli değerlerden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şarkıcı Demet Akalın'ın, oyuncu Serenay Sarıkaya hakkındaki şirk dolu övgüsü tepkilere neden oldu.

Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını beğenmediği Serenay Sarıkaya'yı önce eleştirmiş, sonrasında geri adım atarak "Serenay insan mı, hayır insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye'de tek" şeklinde konuşmuştu.

Mahkemeden dikkat çeken karar

Sabah'ın haberine göre, tepkilere neden olan Akalın'ın şirk dolu sözlerinin ardından bir vatandaş, "dini değerleri rencide edici" ifadeler kullandığını ve suç işlediğini belirtip şikayette bulundu.

Savcılık ise Akalın'ın söyleminin kaba ve rahatsız edici olduğu ancak cezalandırmayı gerektirecek nitelikte olmadığı kanaatine vardı ve dosyayı kapattı.

Devletin işi gücü yok, topçuyla popçuyla uğraşacak... Demet Akalın’dan garip çağrı
Devletin işi gücü yok, topçuyla popçuyla uğraşacak... Demet Akalın’dan garip çağrı

Yaşam

Devletin işi gücü yok, topçuyla popçuyla uğraşacak... Demet Akalın’dan garip çağrı

Demet Akalın'dan tepki çeken paylaşım! Hemen geri vites yaptı
Demet Akalın'dan tepki çeken paylaşım! Hemen geri vites yaptı

Gündem

Demet Akalın'dan tepki çeken paylaşım! Hemen geri vites yaptı

Şarkıcı Demet Akalın'ın aşı videosu gündem oldu! İğnenin ucuna dikkat
Şarkıcı Demet Akalın'ın aşı videosu gündem oldu! İğnenin ucuna dikkat

Gündem

Şarkıcı Demet Akalın'ın aşı videosu gündem oldu! İğnenin ucuna dikkat

Afgan kışkırtmasına Demet Akalın da katıldı!
Afgan kışkırtmasına Demet Akalın da katıldı!

Gündem

Afgan kışkırtmasına Demet Akalın da katıldı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay