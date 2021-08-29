"Sen insan değil ilahsın" demişti... Demet Akalın'ın şirk dolu sözleri için mahkemeden dikkat çeken karar!

Milletin dini değerlerini hiçe sayan kokuşmuş magazin dünyası, milli değerlerden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şarkıcı Demet Akalın'ın, oyuncu Serenay Sarıkaya hakkındaki şirk dolu övgüsü tepkilere neden oldu.

Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını beğenmediği Serenay Sarıkaya'yı önce eleştirmiş, sonrasında geri adım atarak "Serenay insan mı, hayır insan değil! Çok beğeniyorum onu, bence ilah yani. Türkiye'de tek" şeklinde konuşmuştu.

Mahkemeden dikkat çeken karar

Sabah'ın haberine göre, tepkilere neden olan Akalın'ın şirk dolu sözlerinin ardından bir vatandaş, "dini değerleri rencide edici" ifadeler kullandığını ve suç işlediğini belirtip şikayette bulundu.

Savcılık ise Akalın'ın söyleminin kaba ve rahatsız edici olduğu ancak cezalandırmayı gerektirecek nitelikte olmadığı kanaatine vardı ve dosyayı kapattı.