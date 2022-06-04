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Medya Sen git, çok sevdiğin Davutoğlu ile kafa bul Akif Beki!
Medya

Sen git, çok sevdiğin Davutoğlu ile kafa bul Akif Beki!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye’nin insanlı ilk uzay projesi"ni duyurması, Akif Beki'ye çok fena battı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:32:00 -
Sen git, çok sevdiğin Davutoğlu ile kafa bul Akif Beki!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye’nin insanlı ilk uzay projesi"ni duyurması, Akif Beki'ye çok fena battı. Ahmet Davutoğlu'nun bir numaralı tetikçisi Beki, Karar gazetesindeki köşesinde söz konusu projeyle aklı sıra dalga geçip şu herzeleri yumurtladı:  

"Stanley Kubrick, sinema dehası. Kült filmi "2001: Bir Uzay Destanı"nı çekip gösterime soktuğunda, 1968'di.

İlk insan, 1965'te uzaya çıkmıştı.

Ama Ay'a, filmdeki gibi ayak basan ilk insan Neil Armstrong. Kendisi için küçük, insanlık için dev adımlar atmasına daha bir yıl vardı.

Bugünlerde ikidarı, ilk vatandaşımızı uzay istasyonuna gönderme heyecanı sardı. Kısmetse 2023'te başarılacak bir hedef.

2023 hedefleri arasında, ilk uzay aracımızın Ay'a sert inişi de planlanıyor.

TÜBİTAK töreni için liseli gençlerle buluşmasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vaatleri kös dinleyen muhalefete şöyle çıkıştı:

"Birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ayşe'miz, Fatma'mız, Ahmet'imiz var."

Şu iddiasını da haykırdı:

"Biz uzay yarışında olacağız. Hem de en ön safta yer alacağız..."

Muhalefet çatlasa da patlasa da Erdoğan, uzaya gitmekte kararlı, sözleri bunu ortaya koyuyor.

Fazla vakit de kalmadı. Şunun şurasında seneye bu vakitler, içimizden yaşı tutan bir şanslı, astronot kıyafetlerini giyip yola düşecek.

Peşi sıra yerli milli bir mekiğimiz de Ay'a fırlatılacak. (...)"

 

 

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Yorumlar

zıpzıp

biri SİHA nın üzerine oturdu buda uzay mekiğinin üzerine otursun foto çektirsin
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