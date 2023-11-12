Sen devletteki krizi boş ver Akşener İYİ Partideki krize bak

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararı tanımaması gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yaşananları 'devlet krizi' olarak nitelendiren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay'dan yana tavır almasına tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, 'Kendisinin ve ona bu konuda akıl verenlerin aklını başına alması lazım' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Akşener gazetecilerin sorularını cevapladı

Ankara’da gazetecilerin sorularını cevaplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemdeki ‘yargı krizi’ hakkında konuştu. Akşener, Erdoğan’ın aklını başına alması gerektiğini söyledi, “Bu kurumların kavgasını çok ciddiye alıyorum” diyen Akşener, “Bunun bir devlet krizi, Anayasa krizi olduğuna inanıyorum” ifadesini de kullandı.

İstifalar konuşulsun istemiyor

Kendi partisindeki depremler hakkında konuşmayıp konuyu unutturmak isteyen Akşener, istifa silsilesinin üzerini örtmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaktan çekinmedi.

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Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem istifa etti

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın bugün partisinden ayrıldığını duyurmasının ardından İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bir dönem İYİ Parti'de genel başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Bahadır Erdem, yaptığı açıklamada, 2024 yerel seçimlerinde aday çıkarılması kararını gerekçe gösterdi.

"Maalesef muhalefet partileri seçimde başarısız olmuş ve vaatlerini yerine getirememiştir. Milletimiz üzgün, umutsuz ve yıllardır süre gelen başarısızlıkların ardından yorgun düşmüştür. Gelinen bu noktada muhalefet partileri için tek çare iktidar baskısı altında sıkışmış, yalnızlaştırılmış ve ekonomik anlamda buhrana sürüklenen vatandaşlarımıza umut olacak yeni başlangıçlar için gerekli adımları atmaktır." diyerek ittifak isteğini yineleyen İP'li Erdem, şöyle devam etti:

Ve fakat gerekli adımlar atılırken muhalefet partileri alacağı her kararı ince eleyip sık dokumalı ve hasarı büyük olabilecek hatta geri dönüşü olmayan kararlardan uzak durmalıdır. Unutulmamalı ki siyasi partilerinin görevi öncelikle memlekete ve millete hizmettir.

Bu doğrultuda partimizin aldığı ve değiştirmemekte ısrar ettiği seçimlere “tüm illerde” ayrı aday ile girme kararı yani bir başka deyiş ile 2019 yerel seçimlerinde birçok ilde seçimin kazanılmasını sağlayan güç birliğini sonlandırmayı son derece yanlış bulduğumu bir kez daha belirtmek isterim.

Ancak diğer yanda da İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin muhalefette kalmasının seçmenimizin moral ve yaşam dengeleri açısından büyük bir katkı sağladığı aşikar olduğu gibi, iktidarın da ülkenin üzerinde kurduğu baskı rejiminde gücünü zayıflattığı bir gerçektir.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sn. Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sn. Mansur Yavaş’ın iktidarın tüm engelleme çabalarına rağmen son derece başarılı belediyecilik faaliyetleri gösterdiği iki şehrimizin sakinlerinin de malumudur.

Hatta bu sevgi kendi şehirlerini aşmış ve bu yüzdendir ki Sn. İmamoğlu ve Sn. Yavaş partimizin girişimleri ile 2023 Genel Seçimlerinde milletimize icraatçi Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak gösterilmiştir.

Ancak “2024 yerel seçimlerinde” aday çıkarma kapsamına tüm illerin alınması ısrarı maalesef İstanbul ve Ankara’nın muhalefette kalmasını riske atmakta ve son dönemde Anayasa hususunda bilinçli olarak yaratılan büyük devlet krizini de göz önüne bulundurduğumuzda hukuk tanımaz AKP rejimi için yeni fırsatlar doğurmaktadır.

Bu çerçevede, İYİ Parti’ye katıldığım günden bu yana hedefi yirmi bir yıldır devam eden bu iktidarı değiştirmek olan, ülkemizde yeniden demokrasi ve hukuk devletinin sağlanmasını amaçlayan bir siyasetçi, bir hoca ve bir hukukçu olarak mevcut kazanımların riske atılmasını kabul etmem mümkün değildir. İfade etmek isterim ki bütün olanlara rağmen dürüstlüğün, şeffaflığın, vatan ve millet sevgisinin hala siyasette geçer akçe olduğuna ve olması gerektiğine inancımı sürdürmekteyim.

Tüm bu anlattıklarım doğrultusunda İYİ Parti’mizden bugün itibariyle istifa ediyor ve ayrılıyorum.

Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Murat Daşdemir resti çekti

Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Murat Daşdemir, İYİ Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Daşdemir'le birlikte İYİ Parti üyeliğinden istifa edip Ak Parti'ye katılan kişi sayısı 260 oldu.