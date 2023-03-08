Sen de bunu yuttun öyle mi Fatih Altaylı? Yav bırak bu ayakları oğlum

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın ağdalı lafları Fatih Altaylı'nın başını döndürdü.

Sancar'ın "Demokrasiyi güçlendirmek dışında bir talebimiz yok" palavrasına kanan Altaylı, "Bu seçim sonuçlarına doğrudan etki edecek çok önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

Altaylı, ne kadar "saf(!)" olduğunu gözler önüne serdiği Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Herkesin merak ettiği HDP’nin tavrının ne olacağı idi.

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Yani Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek mi vereceklerdi, yoksa kendi adaylarını mı çıkaracaklardı.

(...) Teke Tek’e katılan HDP Eş Genel Başkanı Prof. Mithat Sancar, depremin hemen ardından bir karar alarak aday çıkarma konusunu gözden geçirdiklerini ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasından sonra, Kılıçdaroğlu ile görüşerek aday çıkarmaktan vazgeçeceklerini söyledi.

Dahası, kendi parti programlarını, destekleyecekleri Cumhurbaşkanı’na empoze etmek gibi bir niyetleri olmadığını, parlamenter sisteme dönmek, adaleti yeniden sağlamak ve demokrasiyi güçlendirmek dışında bir talepleri olmayacağının garantisini verdi.

Bu seçim sonuçlarına doğrudan etki edecek çok önemli bir gelişmedir. (...)"