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Medya Sen de bunu yuttun öyle mi Fatih Altaylı? Yav bırak bu ayakları oğlum
Medya

Sen de bunu yuttun öyle mi Fatih Altaylı? Yav bırak bu ayakları oğlum

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın ağdalı lafları Fatih Altaylı'nın başını döndürdü.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 10:40:00 -
Sen de bunu yuttun öyle mi Fatih Altaylı? Yav bırak bu ayakları oğlum

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın ağdalı lafları Fatih Altaylı'nın başını döndürdü. 

Sancar'ın "Demokrasiyi güçlendirmek dışında bir talebimiz yok" palavrasına kanan Altaylı, "Bu seçim sonuçlarına doğrudan etki edecek çok önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı. 

Altaylı, ne kadar "saf(!)" olduğunu gözler önüne serdiği Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Herkesin merak ettiği HDP’nin tavrının ne olacağı idi.
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Yani Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek mi vereceklerdi, yoksa kendi adaylarını mı çıkaracaklardı.

(...) Teke Tek’e katılan HDP Eş Genel Başkanı Prof. Mithat Sancar, depremin hemen ardından bir karar alarak aday çıkarma konusunu gözden geçirdiklerini ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasından sonra, Kılıçdaroğlu ile görüşerek aday çıkarmaktan vazgeçeceklerini söyledi.

Dahası, kendi parti programlarını, destekleyecekleri Cumhurbaşkanı’na empoze etmek gibi bir niyetleri olmadığını, parlamenter sisteme dönmek, adaleti yeniden sağlamak ve demokrasiyi güçlendirmek dışında bir talepleri olmayacağının garantisini verdi.

Bu seçim sonuçlarına doğrudan etki edecek çok önemli bir gelişmedir. (...)"

 

 

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

çok açık bie şekilde onlarda biliyorlar ki ucube parlementer sisteme dönüş olmayacak böyle bir gücü başkasınada bulamazlar. kaldı ki parlementer siteme dönmek demek eski karanlık günlere dönmek demekki bunca senedir bu işin içinde olan biz bunu en iyi bileniz. çok seslilik adı altında türkiye boş işler ile ilgilensin ticarai sanayi ve ilim alanında eskisi gibi sıfır çaroanlı olsun. gençler bu soromluluk sizde siizn gibi yurt dışına kaçan selçuk bayraktar gibileri türkiyeye dönmüş ve dünya çapında başarıla elde ettiler. başkasının tecrübelerini denemeyin. 20 kattan düşen ölür atlamaya gerek varmı.

turbanli kadunlara, Merale ve kendine benzemeyen kadinlara benzer kufuru hak goren utanmaz sahtekarlari 8 mart dunya kadinlar gunu kutlamasina bekliyoruz!!!!!!!

.......dolandirici utanmazlar haydi
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