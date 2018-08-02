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Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hakkari'de şehit edilen anne Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeğine ilişkin açıklama yapan HDP'nin, terör örgütü PKK'nın adını anmamasına sert tepki gösterdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:13
Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?

Terör örgütü PKK, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğini bombalı saldırıyla katletti. Kamuoyunun lanet okuduğu saldırıya ilişkin HDP'nin açıklaması, yine tartışma konusu oldu. Terör ve PKK adının geçmediği bildiriyi Ahmet Hakan, "Şiddet kimden gelirse gelsin kınarlarmışşş!" başlıklı yazısında değerlendirdi.

Ahmet Hakan, DAEŞ saldırılarında aynı kesimlerin "Barbar IŞİD" dediğini ancak PKK yaptığında farklı tavır sergilediğini yazdı.

İşte o yazı:

HDP'YE RİYAKARLIK SUÇLAMASI

"IŞİD adlı terör örgütünün herhangi bir cinayetinde... Her biri ağızlarını doldurarak şöyle haykırıyordu:
- İşte IŞİD vahşeti!
- Barbar IŞİD!
- IŞİD katletti!

PKK adlı terör örgütü, bir anne ve bebeğini katledince...Aynı ağızlar, bu kez şöyle fısıldadılar:
- Şiddet kimden gelirse gelsin kınıyoruz.
- Bu saldırı hiçbir mazeretle açıklanamaz.
- Bu kabul edilemez.

Görüyorsunuz değil mi? IŞİD terörü söz konusu olduğunda gazı sonuna kadar kökleyenler... PKK terörü söz konusu olduğunda nasıl da anında frene basıveriyorlar!
- “Katliam” demek yok.
- “Vahşet” demek yok.
- “Barbarlık” demek yok.

Hepsini geçtim. Anne ve bebeğini katleden terör örgütünün adının tek harfini söylemek bile yok! P yok! K yok! K yok! Peki ne var? Utanmazca geçiştirme var. Arsızca yuvarlama var. Kısacası... IŞİD’in sergilediği herhangi bir vahşet karşısında kaplan kesilenler, PKK’nın sergilediği kan dondurucu vahşet karşısında işte böyle mülayim mi mülayim oldular.

Benim riyakârlık karşısında her zaman midem bulanır. Riyakârlık kimden gelirse gelsin..."

HDP NE DEMİŞTİ?

"Üzüntümüz büyük" başlığı taşıyan HDP'nin mesajında şu ifadeler yer almıştı:

"Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda yaşamını yitiren anneye ve bebeğine rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bu tür saldırıları asla kabullenmiyoruz ve kınıyoruz. Şiddet kısır döngüsü daha fazla insan yaşamını yitirmeden sona ermelidir. Bunun için başta siyasetçiler olmak üzere herkes ve her kuruluş üzerine düşeni yapmalı, sorunlarımızı konuşarak çözme anlayışının üstün gelmesi sağlanmalıdır."

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 10:13
  1. Hakkari
  2. PKK
  3. DEAŞ
  4. IŞİD
  5. Ahmet Hakan

YORUM YAZ

  • fthfth22 dk önce
    Ulan şerefsizler, elinizden gelse müslümanları öldürmek tek amacınız olur. Sizi o meclise taşıyan her kimse dilerim bu vahşete onlarda maruz kalırlar, hemde meclise soktuklarının uzantılarınca. Hepinize lanetler olsun. Yalandan taziye mesajı yayınlamayın karşınızda o kadar saf yok. İnşallah varış yeriniz hem bu dünya hem ahirette cehennemdir. Allah sizlere ve zihniyetinizdekilere ve sizi kullanan terör destekçilerine hidayet vermesin.
  • ÖmerÖmer38 dk önce
    Bu adamı ciddiye almayın. Bir konuda sosyal medyada ergenler hangi tavrı almış ise veya sosyal medyada kim sesi çıkmış ise onların dili ile yazan biri bu kadar yani başka bir şey değil ve evet inanmayacaksınız ama adam köşe yazarı!!!
  • yavuzyavuz1 sa önce
    A.hakan coçkun senin kabahatin yok senin virüslü düşüne fikirlerini yazma yayma fırsatı verenler sen den daha fazla mesuldür
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 35 dk önce
    Sen Dahil Hepiniz İki Yüzlüsünüz.
  • Bu hakan Bu hakan 1 sa önce
    Timsah gibiNumara yapıyor zannediyorum
  • DiyarıbekirliDiyarıbekirli1 sa önce
    Yasin Börü ve arkadaşlarının, Nurcan anne ve biricik bebeğinin ve tüm masum şehitlerimizin mübarek kanları çoktan elinize bulaştı hergele şimdi temizle bakalım temizleyebilirsen. O şerefsiz selattin demirtaşı nasılda cilalayıp parlatıyordun hatırlasana. O katil sürülerinin başı olan kahpeleri az savunmadınız. Şimdi kalkmış takiyye yapmanın bir anlamı yok.Kesinlikle samimi değilsiniz. Nasıl olsa bir müddet sonra yine başa dönüp bu alçaklara kavatlık yapacaksınız.
  • 145314531 sa önce
    " Şu karşı yaylada göç katar katar " Tanıdın mı bu türküyü Ahmet efendi,hani sen çok seviyordunyamhani milleti oy vermeleri konusunda ALDATIP,KANDIRMAK amacı ile cila sürüp parlatmaya çalıştığın şimdi ise şunu demediler bunu demediler diye sözde tepki göstermeye kaktığın partinin eşbaşkanı var ya ona çığırttığın türkü hahhhh işte o,ALLAH sizi bildiği gibi yapsın iki yüzlüler.
  • KURŞUNLU yorumKURŞUNLU yorum1 sa önce
    Aaah ah... Sanki bu köpekler ilk defa bir masumun canına kıyıyorlar. Sen o Selo denen alçağı parlattığından önce de çok masum kanı döktüler ve sen onu bile bile o şerefsizi parlattın.Şimdi konjonktür gereği yalandan bir şeyler yaz... Geç o işleri... Bu masumun kanında senin de dahlin var mı diye akşam yatınca düşün...
  • Yunus 16 Yunus 16 54 dk önce
    YENİMİ ANLADIN DEĞİL? BUNLARA GÜVEN OLMAZ, TAKİYE YAPIYOR? HERGELE BİLMİYOR MU HDP NİN PKK İLE ÇALIŞTIĞINI? PROGRAM YAPTIĞI SELO NUN PKK NIN BASIN SÖZCÜSÜ OLDUĞUNU AHAKAN BİLMİYORMU? SELO NUN ÖCALAN ADINA KONUŞTUĞUNU, KARAYILAN IN ARKADAŞI BAYIK IN CAN KARDEŞİ OLDUĞUNU BİLMEDEN Mİ PROGRAM YAPTI? YOKSA BİLEREK KENDİLERİNİ DAHA İYİ İFADE ETSİNLER DİYE TV DEN YARDIMCI MI OLDU? ÇAKAL BUNLAR ÇAKAL HERŞEYİ BİLİYOR? AYDIN ABİSİNİN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE ALDIĞI TALİMAT GEREĞİ SELO YA HDPKK YA YARDIMCI OLDU? PİYON BU? BİLEREK YARDIM VE YATAKLIK ETMEK
  • KürşatKürşat27 dk önce
    Yenimi öğrendin hergele.Kahpe avradın piç'ini ekranına çıkarıp bağlama çaldırdığın zamanlarda da biliyordun hdp ve pkk nın ne mal olduğunu. hdp ve pkk lıların bu vatana kasteden namussuz haçlıların namusssuz siyonistlerin maşası fahişe piç'lerinden oluşan bir terör örgütü olduğunu. Maalesef birazcık sende dahil olmaktasın o namussuzların namussuz vasıflarına.Fakat annen ve baban müstesna.
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