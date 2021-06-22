Sen Çal Kapımı oyuncusu Kerem Bursin hükümeti hedef aldı

1 Temmuz itibarıyla, koronavirüsle mücadele önlemlerinde normale dönüş başlıyor. Bu kapsamda sokak kısıtlamaları sona erecek ancak canlı müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekilecek. Müziğin tamamen yasaklandığı algısını yapan kokuşmuş mahallenin temsilcisi Kerem Bursin de sosyal medyadan skandal paylaşım yaptı.

FOX TV’nin rezil dizisi Sen Çal Kapımı başrolü Kerem Bursin, "Müzikli etkinliklerin gece 00.00'dan sonra yasak olması müzik ve eğlence sektörlerinin önünde büyük bir engel ve gelişmiş bir demokrasinin sunduğu özgürlüklere ters bir uygulama" dedi.