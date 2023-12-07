Sen bu hallere düşecek adam mıydın Davutoğlu?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün TBMM’de Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ, İsa Mesih ve milletvekilleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Davutoğlu, gündemdeki konular ve ve Filistin'e dair değerlendirmelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hükümet 'gönderin' dese bile şirketlerinizi kara listeye aldırmayın"

İsrail'e mal gönderen şirketlere seslenen Davutoğlu, "Yarın kara listeye alınmak istemiyorsanız, şimdi İsrail ile ticaret yapan şirketlerin bazı boykot listesine girmesi gibi sizlerin de boykot edilmek istemiyorsanız hükümet size 'gönderin' dese bile o malları göndermeyin. Şirketlerinizi kara listeye aldırmayın. İsrail'e destek veren şirketler kategorisine girmeyin. Bir tanesinin ismi yayınlandı gördünüz. Atatürk Havalimanı'nda mitingde ama gemisi hareket halinde. Türkiye'deki iktidar sahiplerinin çocuklarının da gemileri orada olduğu iddia ediliyor. Çıkıp da eski Başbakan 'Hayır benim oğlum da dahil hiçbir gemi burada değil' diyemedi" diye konuştu.

"Önümüzdeki hafta bir girişimde bulunacağız"

Davutoğlu, İsrail'e mal gönderilen limanlara yürüme çağrısına ilişkin soru üzerine "Bunu arkadaşlarla istişare ediyoruz. Bizim siyasal anlamda yapacağımız eylemler kadar halkla birlikte yapacağımız eylemler önemli. Devam etmeleri halinde mutlaka yapacağız. İnşallah önümüzdeki hafta girişimde bulunup deklarasyonu açıklayacağız. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Richard Falk'ın imzasıyla deklarasyon çağrısında bulunduk. Önümüzdeki günlerde tamamlayıp imzaya açacağız" dedi.

"Her parti ile görüşürüz"

AK Parti'de iken kendisine Başbakanlık koltuğu verilen Davutoğlu, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada ise, hiçbir çizgisi olmadan her parti ile görüşebileceklerini belirterek nasıl bir duruma düştüğünü gösterdi.

Davutoğlu açıklamasında şunları söyledi:

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Yerel seçimlerde ise ittifak demeyeyim, iş birlikleri yerel ölçekte yapılabilir, buna engel yok. Yani bir yerde iki parti anlaşıp bir beldede anlaşıp aynı ilin ilçesinde başka bir kombinasyonla en iyi aday bulunabilir. Bizim prensibimiz halkın hak ettiği en iyi adayın çıkmasını sağlayacak şekilde çalışmalar yapmak. Birinci aşama kendi adaylarımızdır. Türkiye'de ekim ayından itibaren topluca aday açıklamaları yapan parti biziz. Kendi çalışmamızı yapıyoruz. Saadet Partisi ile prensip kararımız var, olabilecek yerlerde ittifak yapacağız. Onu Saadet Partisi ile görüşüyoruz, ortak bir komisyon oluşturduk.

Eğer diğer partilerle birlikte iyi adaylar etrafında bir şehrin hak ettiği iyi bir aday ortadaysa her partiyle de görüşürüz. Bu konuda ben siyasette 'asla, mutlaka, ilelebet' kavramlarını kullanmamayı öğrendim. Bizim diyalog kanallarını açık tutmamız lazım. Türkiye'nin şu anda siyasete güvene ihtiyacı var. 14-28 Mayıs seçimlerinin en büyük tahribatı siyasete güveni sarsmış olmasıdır.