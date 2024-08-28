"Sen Allah mısın" dedi ve ceza aldı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında kınama cezası uygulanması talep edilen Özcan için toplandı. Toplantı sonrasında CHP YDK Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun 19 Temmuz 2024 tarihli sevk kararı Yüksek Disiplin Kurulumuzun 28 Ağustos 2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür. Yüksek Disiplin Kurulumuz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 11Temmuz 2024 Perşembe günü saat 17:58'de sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım nedeniyle Tüzüğümüzün 68/3-c maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar vermiştir" denildi.

Özcan, 'kınama cezası' nedeniyle 1 yıl süreyle parti organlarına yönelik seçimlere katılamayacak.

NE OLMUŞTU?

Yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar ile sık sık gündem olan Özcan, CHP tüzüğüne aykırı tutum-davranışları gerekçesiyle CHP’den ihraç edilmiş ancak daha sonra Parti Meclisi’nin kararı ile affedilerek partisine geri dönebilmişti. Özcan son olarak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Kılıçdaroğlu’nu hedef alıp, eleştirmesi üzerine ikili arasında yaşanan polemikle gündeme gelmişti.

'KOLTUK SEVDASINI GÖSTERİYOR'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatırlatmak için söylüyorum..Geçen yıl bu zamanlar değişim adı altında Ankara’ya yürüyordum! Herkes sessizdi neredeyse! Yürüyüş sonunda koltuk attığım kişi Kurultay'da da, şimdi yaptıklarıyla da koltuk sevdasını gösteriyor! 50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil" ifadelerini kullanmıştı.

'DENGENİ YİTİRMİŞSİN'

Kılıçdaroğlu, Özcan'ın bu açıklamalarına tepki göstemiş, "Sana ilk ve son kez cevap veriyorum; söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır. Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler. Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; aklını başına al. Tanju, ne kadar kin varmış içinde. Kinini daha da diri tut ve kork. 'Tanrı mısın?' Ne demek? Allah'a sığınırım. 'Tarikat lideri misin?' Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti. Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez. Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" şeklinde konuşmuştu.

ÖZCAN'DAN CEVAP: BULMACA ÇÖZÜN

Tanju Özcan da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Kılıçdaroğlu'na cevap vermiş, şu ifadeleri kulanmıştı:

"Size karşı özel bir kinim veya nefretim yok. 13 yıl boyunca başarısız olarak, koltuk sevdası uğruna bizim ve çocuklarımızın geleceğini kararttığınız için öfkem var. Bizi, çeyrek asır süren Erdoğan iktidarına mahkûm ettiğiniz için yoğun bir kızgınlığım var. Bu kadar ekonomik sıkıntıya ve dış politikadaki başarısızlıklara rağmen, bu beceriksiz Erdoğan’ı yenemeyip, oğlum dahil milyonlarca genci ağlatmanızı hazmedemiyorum. Ayrıca ben değişim için Ankara’ya yürüdüm ve bu eylemi demokratik bir hak olarak gördüm. Attığım koltuk kendi koltuğumdu. Konuyu saptırmayalım. Siz hiç Atatürkçü olmadınız, partiyi sağdan transfer badem bıyıklılarla doldurdunuz. Hayatta sizin kadar yalan söyleyen kimseyi tanımadım, bunu partililer de bilir. Ayrıca cenazeme gelme demişsiniz, siz benden önce vefat ederseniz ben o cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde 'Hakkımı helal ediyorum' diyemem. Öyle iddia ettiğiniz gibi bende de çok hakkınız olduğuna inanmıyorum. İki sefer ön seçimle gelmiş bir milletvekili, Tayyip Erdoğan’ın yüzde 65 oranında oy aldığı Bolu Belediyesi’ni iki sefer rekor oyla kazanmış biriyim. Ayrıca lütfen üslubunuza dikkat edin, emekli oldunuz, genel siyasete değil torunlarınıza vakit ayırınız. Birazcık partiyi düşünüyorsanız, benim gibi siyasette başarılı olanlarla uğraşmak yerine gazetelerin bulmacalarını çözmeye çalışın. Maalesef sebep sizsiniz, sonuç Erdoğan."