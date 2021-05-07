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Ekonomi Semt pazarları hangi gün açılacak? Pazarlar hangi gün kurulacak?
Ekonomi

Semt pazarları hangi gün açılacak? Pazarlar hangi gün kurulacak?

Semt ve kapalı pazarların son durumu için İçişleri Bakanlığı’nın yayınlayacağı genelge takip ediliyor. Semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. Ancak gelen yoğun talep sonrası İçişleri Bakanlığı yeni genelge yayınlayarak semt pazarlarının tam kapanma günlerinde belirlenen günlerde açıkla olacağını bildirdi. Peki semt pazarları hangi gün açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:28:00 - 2021-05-07 14:29:13
Semt pazarları hangi gün açılacak? Pazarlar hangi gün kurulacak?

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi gündemde bulunuyor. Kısıtlama boyunca ihtiyaçlarını pazarlardan karşılamak isteyenler, tam kapanmada semt pazarlarını durumunu sorguluyor. Yarın set pazarları kurulacak mı? Pazarlar yarın kurulacak mı? İşte detaylar.

Semt pazarları hangi günlerde kurulacak?

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.

Semt pazarları saat kaçta kurulacak?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, semt pazarları cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek. 

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