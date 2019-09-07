Semt pazarında ürün bolluğu fiyatlara yansıdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kurulan semt pazarlarında ürün bolluğu yaşanılıyor. Durum böyle olunca kışın cep yakan ürünlerin fiyatı neredeyse yüzde yüz düştü. Vatandaşlar kışın tüketmek için sebzelerden bol bol alıp derin dondurucuya koyuyor.

Kışın cep yakan domates, biber, soğan ve patateste ürün bolluğuyla birlikte fiyatları da düştü. Bu bolluk etiketlere de yansıyınca vatandaşın yüzü de gülmeye başladı. Kızıltepe Koçhisar Mahallesinde kurulan semt pazarında kışa oranla sebze ve meyvenin fiyatı tüketiciyi sevindiriyor. Özellikle kış aylarında 6-7 lirayı gören patates-soğanın kilo fiyatı 2 liraya kadar geriledi domates ise 12 liradan 1 liraya geriledi.Pazarda yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz ise 1 lira oldu.

Bolluk ile birlikte vatandaşın da yüzünün güldüğünü anlatan pazar esnafından Hamit Demir, “Kışın kimse bir şey alamıyor. Kışın domatesin kilosu 12 lira, isot 15 lira ama şimdi neredeyse beleşe geriledi. Domates 1 lira, patlıcan 2 lira, isot ise 2 buçuk lira. Millet gelip çuvalla alıyor, derin donduruculara koyuyorlar kışın almamaları için. Çok güzel, muazzam, her şey yerli ve millet kapış kapış alıyor. Bu durum bizi de sevindiriyor. Düşen fiyatların ardından satışlarımızda iyi bir seviyeye ulaştı” dedi.

Fiyatlarda yaşanan düşüşün uzun bir süre daha devam edeceğini vurgulayan pazar esnafı, vatandaşların bu bereketin hem kendilerini hem de vatandaşı sevindirdiğini dile getirdi.