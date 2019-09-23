Semizotu sofralarımızın vazgeçilmezlerindendir. Bu leziz sebzeyi düzenli ve ölçülü tükettiğinizde sağlığınız için önemli bir adım atmış olursunuz. İşte, semizotunun faydaları...

Semizotu çorbalara, salatalara hatta böreklere yakışan lezzetli ve sağlıklı bir sebzedir.

Semizotunun faydaları nelerdir?

Semizotu iyi bir omega-3 kaynağıdır.

Semizotu lif açısından son derece zengindir.

A, B ve C vitaminleri bakımından zengin olan semizotu bağışıklık sistemini güçlendirir.

Demir, potasyum, kalsiyum yönünden zengin olan semizotu kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Demir eksikliği anemisi yaşayanlar için semizotu besleyici bir gıdadır.

Lif yönünden zengin olan semizotu sindirim sistemini düzenler.

Yapılan bilimsel çalışmalar semizotunun birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu ortaya koymuştur.

Kalsiyum yönünden zengin olan semizotu kemiklerin güçlenmesine yardım eder.

Kalorisi düşük olmasının yanı sıra semizotu uzun süre tokluk hissi sağlar. Bu ise kilo vermeyi hızlandırır.

Semizotu ayrıca kan şekerini dengeler.