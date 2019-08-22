Semizotlu köz biberli salata
Yepyeni bir salataya ve enfes tadına "Merhaba" deyin! Bu tarife bayılacaksınız...22 Ağustos 2019 Perşembe 07:44
Sade salatalar yemekten sıkıldıysanız, ister ara öğünlerde, ister bir ana yemek olarak, istersenizde büyük aile sofralarının ortasında servis edebileceğiniz enfes bir tarifi sizlere sunuyorum..
Bu tarifin içerisinde birçok renkle birlikte, enfes tatların birleşiminide göreceksiniz. İşte semizotlu köz biberli salata...
Malzemeler
- 3 su bardağı semizotu yaprağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet havuç
- 1 su bardağı haşlanmış mısır
- 4 adet közlenmiş kırmızı biber
- 1 yemek kaşığı mayonez
- 1 adet sarımsak
- tuz, pulbiber, karabiber
- 4 yemek kaşığı dolusu yoğurt
Öncelikle köz biberleri küp küp doğrayıp hazır edin. Ardından havuçları rendeleyin ve semizotlarının yapraklarını koparın.
Derin bir kase içerisinde biberleri, semizotunu, mısırı ve havucu karıştırın.
Başka bir kap içerisinde yoğurt, sarımsak, pulbiber, karabiber, tuz, mayonez ve zeytinyağını karıştırın.
Yoğurt karışımını, semizotunun olduğu kaseye dökün ve fazla zarar vermeden harmanlayın.
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