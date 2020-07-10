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Gündem

Semiha Yıldırım'a hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren gözaltına alındı

Eski Başbakan ve AK PArti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a yönelik hakaret paylaşımı yapan İYİ Partili Levent Özeren gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 08:28:00 -
Semiha Yıldırım'a hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren gözaltına alındı

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında,daha önce İyi Parti'den milletvekilliğine adaylığını koyan Levent Özeren'in yaptığı hakaret dolu paylaşım büyük tepki aldı.

Yaptığı paylaşımda, Semiha yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" ifadelerinde bulundu.

Sosyal medyada eleştirilen Özeren paylaşımını kaldırmıştı.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri Özeren'i "Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" iddiasıyla merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özeren ifadesi alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

15 Temmuz için yaptığı paylaşım nedeniyle de gözaltına alınmıştı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaptığı paylaşımlarla ilgili 2018 yılında da gözaltına alınmıştı.

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