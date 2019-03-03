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Semih Yalçın'dan 'MHP AK Parti'ye sığındı' sözlerine cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı kesimlerin "MHP AK Partiye sığındı" açıklamalarına cevap verdi.

03 Mart 2019 Pazar 14:36
Semih Yalçın'dan 'MHP AK Parti'ye sığındı' sözlerine cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, hem Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerden sonra yaşayacağını hem de yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkılacağını belirtmiştir. MHP'nin sağlam, istikrarlı ve tutarlı duruşu, Cumhur İttifakı'nın kaçınılmaz başarısını engelleyemeyen çevreleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yazılı açıklamada, son kamuoyu yoklamalarına göre, Cumhur İttifakı'nın yaklaşan yerel seçimlerden başarıyla çıkacağının anlaşıldığını belirtti.

Buna karşılık, "Bir şer iş birliğinden, telaş ve korku dayanışmasından ibaret olan zillet ittifakının" yerel seçimlerde hezimete uğrayacağına dair işaretlerin ufukta belirmeye başladığını kaydeden Yalçın, Cumhur İttifakı aleyhinde, saptırma ve felaket tellallığı üzerinden algı çalışmaları yapıldığına dikkati çekti.

"Siyasi defterleri kapanmış isimler mesnetsiz açıklamalar yapıyor"

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin siyasette prestij ve ağırlığını artırdıkça, MHP'nin yapıcı ve kaynaştırıcı politikalarının tesirlerinin içeride ve dışarıda kendisini gösterdiğini, bundan rahatsız olan birilerinin her türlü yalan ve iftiraya başvurduğunu vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarının MHP'nin tavrını değiştirmeyeceğini, hem Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerden sonra yaşayacağını hem de yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkılacağını belirtmiştir. Bahçeli'nin verdiği bu güvencenin hangi mahfillere mesaj olarak gittiği kamuoyunun malumudur. MHP'nin sağlam, istikrarlı ve tutarlı duruşu, Cumhur İttifakı'nın kaçınılmaz başarısını engelleyemeyen çevreleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır. Ne var ki aktif şer cephesi susarken, hazımsızlık, kin ve husumet yüklü çatlak sesler MHP'nin vurduğu yerden değil, yazısı turası silinmiş birkaç siyaset fosilinden gelmiştir. Artık siyasi defterleri kapanmış Burhan Özfatura ve Namık Kemal Zeybek benzeri bazı isimlerden gelen 'MHP AK Parti'ye sığındı', 'Ülkenin mi Sarayın mı beka sorunu', 'Siyasetin dili neden bu kadar nefret ve kin dolu' tarzındaki yersiz ve mesnetsiz eleştiriler, MHP'nin başarısının ve siyasetteki dominant rolünün kıskanılmasındandır. Varlıkları paleontoloji alanına giren siyasi müteveffaların MHP'nin politik gücü ve müessiriyeti karşısında hayat belirtisi gösterme çabaları, manidar ve bir o kadar da komiktir."

"Cumhur İttifakı'nın itibarını sarsamayacak"

"MHP AK Partiye sığındı" iddiasını "saçmalık, garazkarlık, kıskançlık ve hazımsızlık" olarak nitelendiren Yalçın, şunları kaydetti:

"Tarih öncesinde kalınca yeniden hatırlanma sevdasıyla, aralarında PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de yer aldığı zillet cephesine omuz vermeyi bile göze alabilen bu gibi densizleri milletin nazarıitibara alması, adam yerine koyması mümkün müdür? Fosiller güruhundan gelen aykırı ve olumsuz tepkiler MHP'ye zarar veremeyecek. Bunlar Cumhur İttifakı'nın millet nezdindeki itibarını sarsamayacak, aksine milli mutabakatın mahsulü olan bu siyasi beraberliğe ilgi ve teveccühü arttıracaktır."

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:36
  1. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

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