Semih Yalçın'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Sinan Ateş tokadı!

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'yi hedefe koyan Kemal Kılıçdaroğlu'na yazılı açıklamayla cevap verdi.

MHP'li Yalçın, "Aleyhimize dönük açıklamalarda bulunmak üzere bölge ülkelerine yapılan Batılı politikacı ve yetkili ziyaretlerini, Batılı basında yer alan Türkiye aleyhtarı haber, yorum ve analitik yazılar tamamlamaktadır. Batılı başkentlerle zillet ittifakının dayanışmasıyla şekillenen koloniyal muhalefet mihveri, birincil hedefine hassaten MHP'yi almıştır. Özellikle MHP aleyhindeki algı operasyonlarındaki artış, dikkatlerden kaçmamaktadır." dedi.

"Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımızın haklı ve yerinde tepkisine ve ağır eleştirilerine rağmen, Ankara'da gerçekleşen menfur suikast konusunda 'azmettiriciler' nakaratıyla MHP'ye suç isnadını sürdürmektedir." ifadesini kullanan Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı'nı sert sözlerle eleştirdi:

Kılıçdaroğlu, asıl azmettiricileri, Pensilvanya ve FETÖ'yü perdeleyerek hedef saptırmakla amacına ulaşamaz. Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir hususiyeti vardır. Biliyoruz gerçekler ortaya çıktığında muarızlarımız asla nedamet göstermeyecek, zerrece fütur getirmeyecek, hatta özür bile dilemeyeceklerdir. Lakin attıkları iftiralar ayaklarına dolanacak, uğradıkları hüsran ve yeis boğazlarına duracak ve mağlubiyetin acısını tadacaklardır.