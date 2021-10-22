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Gündem Semih Yalçın, Ekrem İmamoğlu’na yeni isim verdi
Gündem

Semih Yalçın, Ekrem İmamoğlu’na yeni isim verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin, “Cumhurbaşkanı adaylığı hayallerini seçilmiş cümlelerin arkasına gizlemeye çalışan bir şark kurnazı, bir siyasi ip cambazı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:42:00 - 2021-10-22 14:59:41
Semih Yalçın, Ekrem İmamoğlu’na yeni isim verdi

 Yeni Akit  Ankara 

MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, “Genel Başkanımıza cevap vereceğim diye iyice laubalileşen E.İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hayallerini seçilmiş cümlelerin arkasına gizlemeye çalışan bir şark kurnazı, bir siyasi ip cambazı. Siyasi polemiklere girmeme gayretinde görünüyor ama aslında bundan beslenmeyi umuyor. Güneş nasıl balçıkla sıvanmazsa laf cambazlığıyla da asıl niyetin üzeri örtülemez. Elbette Cumhurbaşkanlığına adaylık her siyasetçinin hakkı... Lakin hak talebi ucuz şark kurnazlığıyla süsleniyorsa bunda bir bit yeniği var demektir” diye konuştu.

İki yüzlülükten de ötede pişkin ve utanmaz politika anlayışı!

MHP İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, “ İmamoğlu cambazı, sadece kendi dalında oynasa olağan karşılanabilir. Ama o, CHP’den HDP’ye ‘ip’ uzatıyor, sonra üzerinde tehlikeli hareketler yapıyor.  İstanbullu kendisinden hizmet beklerken o, yurdun çeşitli yerlerinde İP’li ve HDP’lilerle taklalar atıyor. Diyarbakır’a sergi bahanesiyle gidip HDP’lilerle poz verirken, evlatlarını HDP-PKK teröründen kurtarmaya çalışan aileleri, Diyarbakır annelerini görmezden gelmesi; Ekrem Efendi’nin ikiyüzlülükten de öteye pişkin ve utanmaz politika anlayışını yansıtıyor. Daha İstanbul’a hizmette olgunlaşmadan ham meyve misali vatandaşın boğazına oturmaya, cin olmadan adam çarpmaya yeltenen bu politika akrobatının ipi ilk fırsatta halk tarafından çekilir İmamoğlu’na tavsiyemiz, cücelerle ikiyüzlülerin gerçek ebadını uzaktan geniş yansıtan konkav siyaset aynasına yakından ve “İYİ” bakması… O zaman, asıl niyetini gizlemek için robotlaştırdığı mürai çehresinin nasıl keçeleştiğini de fark eder” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Şahin

Aklı selim bir insan her yöne fırıldak gibi dönen, rum ve pkk sevdalısı bu sülün osman cinsi rum ekreme oy verirmi.Allah göstermesin Tunç Soyarın belediyenin mallarını haraç mezat sattığı gibi, buda devleti satar.
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Ali

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