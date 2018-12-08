Semih Saygıner'den bronz madalya





İSTANBUL (AA) - Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'ın Hurghada şehrinde yapılan Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın ana tablo ilk maçında Yunan rakibi Pilippos Kasidokosdas'ı mağlup eden Saygıner, daha sonra milli sporcu Murat Naci Çoklu'yu geçmeyi başardı.

Son olarak Belçilkalı Roland Forthomme'u eledikten sonra yarı finale çıkan Semih Saygıner, yarı finalde yine Belçikalı Frederic Caudrona'ya 40-39 yenilerek bronz madalyada kaldı.

Uzun bir aranın ardından geri dönüş yaptığı kariyerinde 5'inci madalyasını da kazanan Semih Saygıner, dünya klasmanında 4. sıraya yükseldi.



