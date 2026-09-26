Semih Özdemir: Sea to Sky en önemli Hard Enduro yarışlarından biri

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky Organizatörü Semih Özdemir, bu yıl Kemer’de çok daha kritik bir şampiyonluk mücadelesinin yaşanacağını belirterek, “Şampiyonluk mücadelesinin Kemer’e taşınması bizim için de büyük bir heyecan. Dünyanın en iyi sporcularını yine Kemer’de ağırlayacağız” dedi.

Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Afrika’da 8 yarıştan oluşan 2026 FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 7’nci etabı 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde Türkiye’de gerçekleştirilecek. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Sea to Sky, Akdeniz kıyısından başlayıp Toroslar’ın zirvesine uzanan parkuruyla sporcuları deniz seviyesinden yüksek rakımlı dağlara taşıyacak. Kendine özgü parkur yapısıyla dünyanın en zorlu Hard Enduro mücadelelerinden birine sahne olacak organizasyonda, sporcular hem teknik etaplarda hem de yüksek rakımlı bölümlerde mücadele edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Antalya Valiliği ve Olympos Teleferik’in destekleriyle gerçekleşecek organizasyonda Cazador co-sponsor olarak yer alacak.





SEMİH ÖZDEMİR: ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNİN KEMER’E TAŞINMASI BİZİM İÇİN DE BÜYÜK BİR HEYECAN

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky Organizatörü Semih Özdemir, şampiyona öncesi yaptığı açıklamada, “Sea to Sky artık dünyanın en önemli Hard Enduro yarışlarından biri haline geldi. Bu yıl da FIM Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 7’nci ayağına ev sahipliği yapacağız. Sezonun sonlarına yaklaşırken şampiyonluk mücadelesinin Kemer’e taşınması bizim için de büyük bir heyecan. Dünyanın en iyi sporcularını yine Kemer’de ağırlayacağız. Manuel Lettenbichler, Mitch Brightmore, Teodor Kabakchiev, Billy Bolt, Wade Young ve Mario Roman gibi önemli isimlerin aynı parkurda mücadele edecek olması Kemer’deki rekabeti daha da artırıyor. Şu anda Manuel Lettenbichler 150 puanla lider, Mitch Brightmore ise 126 puanla ikinci sırada. Aralarında yalnızca 24 puan var. Bu nedenle Kemer’de alınacak her puan büyük önem taşıyor. Teodor Kabakchiev de 94 puanla üst sıralardaki mücadelesini sürdürüyor. Sporcuların burada göstereceği performans sezonun son bölümüne de doğrudan yansıyacak” diye konuştu.



“DENİZDEN ZİRVEYE UZANAN ÇOK ÖZEL BİR YARIŞ”

Sea to Sky’ın parkur yapısının organizasyonu diğer Hard Enduro yarışlarından ayırdığını söyleyen Özdemir, “Sea to Sky’ın en önemli özelliği deniz seviyesinden başlayıp Tahtalı Dağı’nın yaklaşık 2 bin 365 metrelik zirvesine kadar uzanması. Plaj, Orman ve Dağ Yarışları sporculara birbirinden farklı mücadeleler sunuyor. Bir bölümde hız ve mücadele gücü, diğerinde teknik sürüş becerisi ön plana çıkıyor. Dağ Yarışı’nda ise uzun tırmanışlar, değişken zemin ve zorlu geçişler sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılığını sınayacak. Bu nedenle Sea to Sky, sadece motosiklet kullanma becerisinin değil, yarış boyunca doğru karar verebilmenin de önemli olduğu bir organizasyon” ifadelerini kullandı.





“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Özdemir, “7-10 Ekim tarihlerinde Kemer’de yine çok güçlü bir organizasyona imza atmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporcuların en iyi şekilde yarışabilmesi, izleyenlerin de bu mücadeleyi yakından takip edebilmesi için tüm detayları düşünüyoruz. Dünya şampiyonasının önemli isimlerini Kemer’de ağırlamak bizim için büyük bir gurur. Yarış haftasında dünyanın farklı ülkelerinden gelecek motorsporları meraklılarını da Kemer’de görmekten mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.



“TURİZM SEZONUNUN YOĞUNLUĞUNUN AZALDIĞI BİR DÖNEMDE BÖLGEYE HAREKETLİLİK KAZANDIRIYOR”

Semih Özdemir, Sea to Sky’ın Kemer ve bölge turizmine katkısına da dikkat çekerek, “Sea to Sky sadece bir yarış değil. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları, ekipleri ve yarışseverleri Kemer’e getiriyoruz. Ekim ayında gerçekleşen organizasyon, turizm sezonunun yoğunluğunun azaldığı bir dönemde bölgeye hareketlilik kazandırıyor. Yarış için gelen yabancı misafirler burada konaklıyor, bölgeyi tanıyor ve Kemer’in sunduğu imkanları deneyimliyor. Bu açıdan Sea to Sky’ın sporun yanında Kemer’in uluslararası tanıtımına da önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Tüm sporcuları ve motorsporları tutkunlarını 7-10 Ekim’de Kemer’e bekliyorum” dedi.