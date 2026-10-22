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Otomotiv Semerkant’ta üretim dengelerini değiştirecek hamle! Anadolu Isuzu’dan Orta Asya atağı
Otomotiv

Semerkant’ta üretim dengelerini değiştirecek hamle! Anadolu Isuzu’dan Orta Asya atağı

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Semerkant’ta üretim dengelerini değiştirecek hamle! Anadolu Isuzu’dan Orta Asya atağı

Anadolu Isuzu, SamAuto ile Orta Asya’daki üretim gücünü ve tedarik ağını büyütmeyi hedefliyor. Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen uluslararası Tedarikçi Günü’nde, otobüs, kamyon ve pikap üretiminde yerlilik oranını yüzde 30’un üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda Türkiye ve Özbekistan’dan 150’yi aşkın sektör temsilcisi bir araya geldi.

Anadolu Isuzu, Orta Asya'daki büyüme stratejisi doğrultusunda Özbekistan'daki yatırımı SamAuto ile bölgesel üretim ve tedarik ağını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Semerkant'taki SamAuto fabrikasında, uluslararası Tedarikçi Günü iş buluşması düzenlendi. Özbekistan ve Türkiye'deki şirketler arasındaki sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve üretimde yerlileşmenin artırılmasının ele alındığı etkinlikte, iki ülkeden kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve iş dünyasını temsilen 150’den fazla katılımcı bir araya geldi. Etkinliğe; Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Özbekistan Devlet Varlıkları Yönetim Ajansı Direktörü Sohibjon Murodov, Yatırım Sanayi İş Birliği ve Kamu Alımları Ajansı Başkan Yardımcısı Ilhomjon Pardayev ve SamAuto Genel Müdürü Neşet Fatih Vural katıldı.

 

Hedef yerlilik oranını yüzde 30’un üzerine çıkarmak

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “SamAuto’nun gelişim sürecindeki temel hedeflerimizden biri, otobüs, kamyon ve pikap üretiminde yerlilik oranını yüzde 30’un üzerine çıkarmak. Bu hedefe ulaşmak için yerel tedarikçilerle iş birliğimizi genişletmek ve yeni üretim fırsatları yaratmak büyük önem taşıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, yerel üreticiler ile uluslararası şirketler arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlarken, üretim ihtiyaçlarının daha net tanımlanmasına ve uzun vadeli iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir zemin hazırlıyor.”

 

SamAuto’nun üretim faaliyetleri ve yerlileşme fırsatları tanıtıldı

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sunumda, SamAuto’nun üretim kabiliyetleri, Özbekistan otomotiv sektöründeki gelişmeler, yerlileşme açısından öncelikli alanlar ve potansiyel tedarikçilere sunulan fırsatlar hakkında bilgi verildi. SamAuto’nun üretim tesisi, 127 bin 93 metrekaresi kapalı üretim alanları ve diğer binalardan olmak üzere toplam 175 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Şirket, otobüs, kamyon ve pikap segmentlerinde 60’tan fazla modelin yanı sıra 35’in üzerinde farklı tipte özel amaçlı araç üst yapısı sunuyor.

 

SamAuto’nun uluslararası üretim ve tedarik zincirlerindeki rolü artırılacak

Stratejik hedeflerden biri de SamAuto’yu Orta Asya için önemli bir üretim ve tedarik merkezi haline getirmek. Bu yaklaşım doğrultusunda bölgesel sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, yerel tedarikçilerle ortaklıkların güçlendirilmesi ve şirketin uluslararası üretim ve tedarik zincirlerindeki rolünün artırılması amaçlanıyor. Halihazırda 9 ülkeye ihracat gerçekleştiren SamAuto, Afrika ve Orta Doğu ülkelerine açılarak ihracat pazarlarını genişletmeyi planlıyor.

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