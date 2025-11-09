Semedo’ya Kötü Haber! Taraftar Morali Bozuldu
Fenerbahçe’nin Portekizli yıldızı Nelson Semedo, ligde gördüğü son kartın ardından cezalı hale geldi. Teknik heyet, savunma hattında oluşacak boşluğu telafi etmek için yeni planlama üzerinde dururken, Semedo’nun yokluğu sarı-lacivertli camiada endişe yarattı.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleye 11’de başlayan Nelson Semedo, 46. dakikada sarı kart gördü. Bu maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Semedo böylece cezalı duruma düştü ve Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Semedo, bu sezon daha önce Kocaelispor, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında sarı kart görmüştü.
31 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçının 68. dakikasında yerini Mert Müldür’e bırakırken, gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden yoğun alkış aldı.