Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ın sözleşmesi yenilenmedi: Dünyaca tanınan kardiyolog için hastalar ve öğrenciler harekete geçti

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ın sözleşmesi yenilenmedi. 32 yıldır akciğer damar hastalıkları alanında çalışan ve 6 bin 709 atıf alan Kaymaz için hastası Şevval Orhan change.org’da imza kampanyası başlattı. Başhekim Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali’nin 2018’den beri görev yaptığı hastanede öğretim üyeleriyle yapılan yıllık sözleşmenin yenilenmemesi, Kaymaz’ın hem öğrencilerden hem hastalardan uzaklaştırılması anlamına geliyor.

Diken’den Mesude Demir’in haberine göre Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, Prof. Dr. Cihangir Kaymaz ile sözleşme yapmadı. 2018’de başhekimliğe getirilen Kırali’nin bu kararı, hastanenin en kıdemli hekimlerinden biri olan Kaymaz’ın görev yerinden uzaklaştırılması anlamına geliyor. Öğretim üyeleriyle yılda bir yapılan sözleşmenin yenilenmemesi, Kaymaz’ın öğrencilerinden, hastaneden ve hastalarından da ayrılması demek.

“Mobbinge yedirmeyiz” çağrısıyla kampanya başladı

Nadir bir hastalığı olan ve Kaymaz’ın hastası olan tıp fakültesi öğrencisi Şevval Orhan, change.org’da “Prof. Dr. Cihangir Kaymaz’ı Koşuyolu’nda istiyoruz” başlıklı imza kampanyası başlattı.

Orhan kampanyada şu çağrıyı yaptı:

“Koşuyolu’na yıllarını vermiş, Koşuyolu’nda sistematik mobbinge uğrayan hocamız görev yerinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Sesimizi duyurmamıza yardım edin. Koşuyoluna yıllarını vermiş bir doktoru mobbinge yedirmeyiz.”

Kampanya sosyal medyada geniş destek bulurken, çok sayıda hasta, hasta yakını ve meslektaş sosyal medya hesapları üzerinden Sağlık Bakanlığı’nı etiketleyerek Kaymaz’a destek verdi. Konuyla ilgili CİMER’e çok sayıda başvuru yapıldı ve Sağlık Bakanlığı’nın konuya el atması bekleniyor. Kaymaz, konunun yargıya intikal aşamasında olduğunu belirterek yorum yapmadı.

Kaymaz hangi hastalıklarda uzman?

Özellikle akciğer damar hastalıklarında dünyanın tanıdığı Kaymaz hastanenin en kıdemli hekimlerinden biri. 32 yıldır en zorlu vakalara müdahale ederek hayat kurtaran, uzman hekim yetiştiren Kaymaz, alanının saygın bilim insanları arasında yer alıyor.

Kaymaz sadece son bir haftada 41 atıf aldı. Toplam 6 bin 709 atıfla, tüm bilim dalları içinde dünya ölçeğinde en üst yüzde 3’lük dilime giriyor.

Avrupa Pulmoner Hipertansiyon 2015 ve Pulmoner Emboli 2019 kılavuzlarının hazırlanmasında Türkiye adına görev aldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kuruluşu ardından ilk Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak 3.5 yıl görev yaptı. Ayrıca Türk Kardiyoloji Derneği Pulmoner Vasküler Hastalıklar ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Çalışma Grubunun kurucu başkanıydı.

Akciğer Damar Hastalıkları Vakfı’nın (ADAM) da kurucu başkanlığını yürüten Kaymaz, nedeni bilinmeyen, kalıtsal, ilaç, toksinlerle veya doğumsal kalp, bağ dokusu, sol kalp, kronik solunum sistemi hastalıkları başta olmak üzere, farklı metabolik, genetik, sistemik hastalıklarla ilişkili ortaya çıkan akciğer hipertansiyonu (pulmoner hipertansiyon), akut akciğer embolisi, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon ve diğer akciğer damar tıkanıklıklarıyla ilgileniyor. Bu konularla ilgili bilimsel toplantılar düzenliyor.