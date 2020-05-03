  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şemdinli’ye baharla gelen güzellik

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, baharla birlikte renk cümbüşünün oluştuğu Goman Tepesi’ne çıkarak ters lalelerle fotoğraf çektirdiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:55:13 -
Şemdinli’ye baharla gelen güzellik

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, baharla birlikte renk cümbüşünün oluştuğu Goman Tepesi’ne çıkarak ters lalelerle fotoğraf çektirdiler.


Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Şemdinli’de ilkbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Bir zamanlar çatışmaların yaşandığı Goman Tepesi ise artık açan ters lalelerle rengarenk hale geldi. Şemdinli Kaymakam Yakup Güven ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, huzurun sağlandığı 2070 rakımlı Goman Tepesi’ne çıktı. Kaymakam Güven ve Binbaşı Carık, Goman Tepesi’nde Mehmetçik tarafından koruma altına alınan ters laleler arasında gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı