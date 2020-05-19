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Şemdinli'de öğretmenlerden ihtiyaç sahiplerine yardım

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:17:23 -
Şemdinli'de öğretmenlerden ihtiyaç sahiplerine yardım

HAKKARİ (AA) - Şemdinli ilçesinde görev yapan bazı öğretmenler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu ile ilçede görev yapan öğretmenler ve okul yöneticilerinin katkılarıyla 200 lira tutarında 136 koli ramazan yardımı paketi oluşturuldu.

Okullarda hazırlanarak Şemdinli Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teslim edilen koliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yardım paketleri evlerine teslim edilen vatandaşlar, ramazan ayında kendilerini yalnız bırakmayan yetkililer, öğretmenler ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkür etti.

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