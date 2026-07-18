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Yerel Şemdinli'de gizemli ölüm! Beyyurdu köyündeki evinde ölü bulunan gencin yakınları feryat etti!
Yerel

Şemdinli'de gizemli ölüm! Beyyurdu köyündeki evinde ölü bulunan gencin yakınları feryat etti!

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Şemdinli'de gizemli ölüm! Beyyurdu köyündeki evinde ölü bulunan gencin yakınları feryat etti!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Beyyurdu köyünde yaşanan acı olay, bölgede büyük bir üzüntü ve derin bir şok dalgası yarattı. Evinde yalnız olduğu esnada kendisinden bir süre haber alınamayan talihsiz genç, yakınlarının durumu fark edip yetkilileri alarma geçirmesi üzerine acı gerçekle karşı karşıya bıraktı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir genç evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyyurdu köyünde yaşayan Habib Camiye’den haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Camiye'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, otopsi ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürürülüyor. 

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