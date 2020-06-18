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Aktüel

Şemdinli’de berivanların zorlu mesaisi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin İran sınırındaki berivanlar, yaylalarda hayvanları sağarak aile bütçesine katkı sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:31:04 -
Şemdinli’de berivanların zorlu mesaisi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin İran sınırındaki berivanlar, yaylalarda hayvanları sağarak aile bütçesine katkı sunuyor.


Bölgede "Berivan" (süt sağan kadın) olarak adlandırılan kadınlar, yüksek kesimlerde otlatılan koyunları sağmak için her gün yoğun bir çalışma yürütüyor. Şemdinli ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Seçkin köyünden sabah saatlerinde yaya olarak yaylaların yolunu tutan berivanlar, 2 saatlik yolculuğun ardından koyunların bulunduğu bölgeye ulaşıyor.


Burada hazırlıklarını tamamlayan kadınlar, tel örgülerle oluşturulan alanda yüzlerce koyun ve keçiyi sağıyor.


Sütlerin doldurulduğu bidonları yoğun çabayla köye taşıyan berivanlar, sütten yaptıkları peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymağı satarak kazanç sağlıyor.


Her sabah saat 07.30’da yaylaya gittiklerini belirten Cazi Yılmaz, “Biz kadınlar erken kalkıyoruz, çünkü yaylaya çıkmadan önce ev işlerimizi yapmamız gerekir. Ev işlerini yaptıktan sonra saat 07.30 gibi yaylaya gidiyoruz. Buraya koyun sağmaya geliyoruz. Yaklaşık bin 100 koyunumuz var. Sağdığımız sütü de peynir yapıyoruz ve kışın satıyoruz. Biz burada yaklaşık 20 kişiyiz. Biz buraya geldiğimizde hepimiz koyunlarımızı tanıyoruz. 20 kadın olarak bin 100 koyunu sağarak toplam 400 kilo süt elde ediyoruz” dedi.

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