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Şemdinli şehidi Melih Sancar'ın baba evine ateş düştü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen mühimmat deposu patlamasında şehit olan Er Melih Sancar’ın şehadet haberi İstanbul’daki baba evine ulaştı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 23:34
Şemdinli şehidi Melih Sancar'ın baba evine ateş düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde dün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada aralarında er Melih Sancar’n da bulunduğu 7 asker şehit oldu. Melih Sancar’ın şehadet haberi Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına bayraklar asıldı. Şehidin evinin önünden ambulans hazır bekletilirken, şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.

Şehit Melih Sancar’ın cenazesinin Pazar günü Ataköy 5. Kısım Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 23:34
  1. Hakkari
  2. Edirne
  3. Şehit Melih Sancar

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