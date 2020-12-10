Semazenler yüzyıllardır ‘gel’ diyor

Öğretileri ile tüm dünyadan ilgi gören Mevlana’nın, “Allah ile buluşmak ve aşkı kucaklayıp bağrına basmak” ifadesiyle tanımladığı sema, görselliği ve estetiğiyle izleyenlerde büyük bir etki oluşturuyor. Semazenlerin üslupları, kıyafet adaplarına riayetleri ve Allah’ı zikrettikleri Sema Ayin-i Şerifi görsel bir şölen sunuyor. Sema kıyafetlerinin tamamının önce öpülüp sonra giyilmesinin altında, Mevlana’nın kainattaki canlı ve cansız, insana hizmet eden her şeye değer vermesi anlayışı bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, Sema’nın ritüellerinin hepsinin bir mana taşıdığını belirterek, “Sema, Allah’ı anma zikridir. Sema Ayin-i Şerifi içerisinde birçok mana barınıyor. Semazenlerimizin giyinme adaplarından tutun da sema edişlerine kadar birçok güzelliğin hepsinin bir anlamı var” diyor.