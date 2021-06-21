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Aktüel

Semaverden sızan gazdan zehirlenen genç hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 00:04:00 -
Semaverden sızan gazdan zehirlenen genç hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde semaverden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İncesu Mahallesinde 17 yaşındaki Muhammet Ünal, evde semaver içerisinde bulunan kömürden yayılan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ünal'ın cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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