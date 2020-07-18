Sema Maraşlı: Feministlerin asıl amacı AB fonlarından beslenmek

Öğretmen eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündem olan Mensur Işık ve cinsel saldırı suçu işlediği iddia edilen Tuma Çelik hakkında açıklamalarda bulunan yazar Sema Maraşlı, Feministlerin iki yüzlü olduğunu, çoğunun HDP'li olduğunu ve Avrupa Birliği fonlarından beslendiğini iddia etti.

Sema Maraşlı'nın açıklaması şöyle:

Feministlerin %98'i HDP li ve PKK destekçisi. Mensur Işık ve Tuma Çelik şiddetinde sessiz kalan #İkiYüzlüFeministlerin İstanbul Sözleşmesi ve 6284 desteklemesinin amacının kadın hakları değil, AB fonundan beslenmek ve devlete düşmanlık olduğunu açıkça gördük.