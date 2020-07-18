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Gündem

Sema Maraşlı: Feministlerin asıl amacı AB fonlarından beslenmek

En ufak bir olayda kadına şiddet diye ortalıkta fink atan feministlerin HDP'li vekillerin yaptıkları karşısında sessiz kalmaları tepkiye neden oldu. Yazar Sema Maraşlı feministlerin asıl derdinin Avrupa Birliği (AB) fonlarından yararlanmak olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 22:18:00 - 2020-07-18 22:41:50
Sema Maraşlı: Feministlerin asıl amacı AB fonlarından beslenmek

Öğretmen eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündem olan Mensur Işık ve cinsel saldırı suçu işlediği iddia edilen Tuma Çelik hakkında açıklamalarda bulunan yazar Sema Maraşlı, Feministlerin iki yüzlü olduğunu, çoğunun HDP'li olduğunu ve Avrupa Birliği fonlarından beslendiğini iddia etti.

Sema Maraşlı'nın açıklaması şöyle:

Feministlerin %98'i HDP li ve PKK destekçisi. Mensur Işık ve Tuma Çelik şiddetinde sessiz kalan #İkiYüzlüFeministlerin İstanbul Sözleşmesi ve 6284 desteklemesinin amacının kadın hakları değil, AB fonundan beslenmek ve devlete düşmanlık olduğunu açıkça gördük.

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Yorumlar

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Aynen de öyle...
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Mehmet

Kadem de bunların değirmenine su taşıyor
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