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Sema Maraşlı, Akit TV'ye baskını böyle yorumladı: "Bu kadınları 6284 ile şımarttınız

Yazar Sema Maraşlı, dün akşam canlı yayındayken Akit TV binasına gelen grup için, "Genç kızlarımız maalesef kullanılıyor. Bu kadınları 6284 Sayılı Yasa ile siz şımarttınız" dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 23:19

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Akit Tv'deki Söz Meydanı Programı'na konuk olan Yazar Sema Maraşlı, dün akşam yaşananlara ilişkin değerlendirmesinde, "Ben protesto edilmeye alışkınım." diyerek şunları söyledi:

"Önce twitterda başladılar. Kadın Düşmanı Sema Maraşlı Hashtagh'i açarak paylaşımlar yaptılar. Devamında da Akit TV binası önüne geldiler."

'Genç kızlarımızı kullanıyorlar'

"Genç kızların bu konuda kullanılıyor olması üzücü bir durum." diyen Maraşlı sözlerine şöyle devam etti:

"Burada etraflı bir şekilde konuşulması gereken bir konu var. 'Kadınlara düşman olamazsınız.' diyen çevrelerin sabah akşam yaptıkları erkek düşmanlığıdır. Diyorlar ki 'erkeklere her türlü hakareti edebilirsiniz. Erkek düşmanlığı yapabilirsiniz. Bunlar problem değil ama bir kadın kadınlarla ilgili eleştiride bulunamaz.' "

'Kadınları siz şımarttınız'

"Bunu devlet yetkilileri çok iyi görmeli. Bu kadınları siz bu hale getirdiniz.  6284 Sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi ile bu kadınları siz şımarttınız. Bugün hem Twitter'daki protestolar hem de televizyona gelmeleri bu kadınların her şeyi yapmalarını kendilerine hak görmeye başladıklarını gösteriyor. Neden? Çünkü 6284 Sayılı zulüm yasası ile kadınları şımartıyorlar."

Ne olmuştu?

Akit TV'de dün akşam yayınlanan Söz Meydanı Programı'nın konukları Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile Yazar Sema Maraşlı'ydı. Muhammed Binici'nin hazırlayıp sunduğu programda Türk Aile yapısına yönelik tehditler masaya yatırılıyordu. Program yayınlanmadan önce Yazar Sema Maraşlı'nın konuk olacağını duyan bazı çevreler Twitter hesabından Maraşlı aleyhine bir karalama kampanyası başlattı. Hızını alamayan söz konusu çevrelerden üç kadın ve iki erkek Akit TV binası önüne gelerek olay çıkartmaya çalıştı.

Kendilerine engel olmak isteyen güvenlik güçlerine, "Önünüze gelen saldırın. Ne de olsa Sema Maraşlı'yı da buraya getiriyorsunuz." diye bağıran kadınlar Yazar Maraşlı'yı da Akit Medya Grubu'nu da 'Kadın düşmanı' olmakla suçladı. 'Üniversiteli Kadın Kollektifi' adlı gruptan olduklarını belirten 3 kadın ile 2 erkek göz altına alındı. Söz konusu kişiler sorgulamalarının ardından da serbest bırakıldı.
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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 23:19
  1. İstanbul
  2. sema maraşlı
  3. 6284

YORUM YAZ

  • Halil.Halil.12 dk önce
    Doğruları bu kadar konuşamayan insanların yanında hakkı haykiran, asr-ı saadet ten kalma bir anlamış. Allah yar ve yardımcısı olsun.
  • Güner.Güner.13 dk önce
    Onca kadın soyadının sahip olmadığı dini ve milli bir duruşa sahip olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum.
  • HALİT HALİT 15 dk önce
    Sema Maraşlı, kadın düşmanı mı? Neden kadın haklarını savunacağına erkek haklarını savunuyor? Ezilen ve haksızlığa uğrayan savunulur. Ezen’i savunmak bir ezilen için zul’dür utançtır. Stokholm sendromu diyor yabancılar bu duruma.
  • B. YılmazB. Yılmaz21 dk önce
    Malesef, doğrunun yanında kimse yer almıyor. Bu değerli yazarımız yıllardır sadece hakkı ve doğruları söylüyor.
  • Veysel!!Veysel!!26 dk önce
    Kadını tanrilastirip erkeği kolelestiren politikalar yüzünden, iktidar yüzünden, 6284 yüzünden, feminist kadın dernekleri yüzünden, ülkemizde aile kavramı yok oldu.
  • Erol11 Erol1127 dk önce
    Dilsiz şeytanlara inat , sen hep doğruları söyledin abla. Allah senden razı olsun.
  • Aslan akbeyAslan akbey41 dk önce
    Sama maraşlı için canımı veriririm. Hak ve hakikat için kim yola çıkmışsa onunla beraberim. Akp de herkes suçludur. Reiste suçludur . Aile bizim hem geçmişimiz hem geleceğimizdir. Su an milli beka sorununu cikaran istanbul sözleşmesini akp çıkarmıştır. Dolayısı ile akp bu millete büyük hizmet etmiştir. 

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