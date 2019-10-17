Sema Maraşlı, Akit TV'ye baskını böyle yorumladı: "Bu kadınları 6284 ile şımarttınız

Akit Tv'deki Söz Meydanı Programı'na konuk olan Yazar Sema Maraşlı, dün akşam yaşananlara ilişkin değerlendirmesinde, "Ben protesto edilmeye alışkınım." diyerek şunları söyledi:



"Önce twitterda başladılar. Kadın Düşmanı Sema Maraşlı Hashtagh'i açarak paylaşımlar yaptılar. Devamında da Akit TV binası önüne geldiler."



"Burada etraflı bir şekilde konuşulması gereken bir konu var. 'Kadınlara düşman olamazsınız.' diyen çevrelerin sabah akşam yaptıkları erkek düşmanlığıdır. Diyorlar ki 'erkeklere her türlü hakareti edebilirsiniz. Erkek düşmanlığı yapabilirsiniz. Bunlar problem değil ama bir kadın kadınlarla ilgili eleştiride bulunamaz.' "

'Kadınları siz şımarttınız'

"Bunu devlet yetkilileri çok iyi görmeli. Bu kadınları siz bu hale getirdiniz. 6284 Sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi ile bu kadınları siz şımarttınız. Bugün hem Twitter'daki protestolar hem de televizyona gelmeleri bu kadınların her şeyi yapmalarını kendilerine hak görmeye başladıklarını gösteriyor. Neden? Çünkü 6284 Sayılı zulüm yasası ile kadınları şımartıyorlar."

Ne olmuştu?





Kendilerine engel olmak isteyen güvenlik güçlerine, "Önünüze gelen saldırın. Ne de olsa Sema Maraşlı'yı da buraya getiriyorsunuz." diye bağıran kadınlar Yazar Maraşlı'yı da Akit Medya Grubu'nu da 'Kadın düşmanı' olmakla suçladı. 'Üniversiteli Kadın Kollektifi' adlı gruptan olduklarını belirten 3 kadın ile 2 erkek göz altına alındı. Söz konusu kişiler sorgulamalarının ardından da serbest bırakıldı. Akit TV'de dün akşam yayınlanan Söz Meydanı Programı'nın konukları Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile Yazar Sema Maraşlı'ydı. Muhammed Binici'nin hazırlayıp sunduğu programda Türk Aile yapısına yönelik tehditler masaya yatırılıyordu. Program yayınlanmadan önce Yazar Sema Maraşlı'nın konuk olacağını duyan bazı çevreler Twitter hesabından Maraşlı aleyhine bir karalama kampanyası başlattı. Hızını alamayan söz konusu çevrelerden üç kadın ve iki erkek Akit TV binası önüne gelerek olay çıkartmaya çalıştı.Kendilerine engel olmak isteyen güvenlik güçlerine, "Önünüze gelen saldırın. Ne de olsa Sema Maraşlı'yı da buraya getiriyorsunuz." diye bağıran kadınlar Yazar Maraşlı'yı da Akit Medya Grubu'nu da 'Kadın düşmanı' olmakla suçladı. 'Üniversiteli Kadın Kollektifi' adlı gruptan olduklarını belirten 3 kadın ile 2 erkek göz altına alındı. Söz konusu kişiler sorgulamalarının ardından da serbest bırakıldı.

"Genç kızların bu konuda kullanılıyor olması üzücü bir durum." diyen Maraşlı sözlerine şöyle devam etti: