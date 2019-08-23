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Selzedelerin “Umut Işığı” oldular

Düzce’ninn Akçakoca ilçesini etkisi altına alan sel felaketinin yaralarının hızlıca sarılması için Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi mağdurlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:23
Selzedelerin “Umut Işığı” oldular

Düzce’ninn Akçakoca ilçesini etkisi altına alan sel felaketinin yaralarının hızlıca sarılması için Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi mağdurlara yardım elini uzatmaya devam ediyor.


Düzce’de, Temmuz ayında meydana gelen sel felaketinin ardından çeşitli kulüp ve derneklerle koordineli bir şekilde çalışarak Akçakoca halkının yanında olan Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi, çevre illerden gelen yardım paketlerini selzedelere ulaştırılıyor.


Son olarak Samsun Karadeniz Rotary Kulübü, Heybeliada Lions Kulübü, Antalya Fotoğrafçılar Kulübü, Kalamış Spor Kulübü, Fenerbahçe İşadamları Derneği tarafından sel felaketinden mağdur olan ailelere yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.


2420, 2430, 2440 Rotary bölgelerinden gelen yardımlar Akçakoca Rotary Kulübü Afet Komite Başkanı Cemil Gülez , Rotary Kulübü Akçakoca Temsilcileri Mesut İnceoğlu, Selehattin Pazvant aracılığı ile bölgede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz ve Akçakoca Rotary kulübü Başkanı İlhan Kerem Demir,Düzce Üniversitesi Akçakoca Rotaract Kulübü Başkanı Ensar Aydaş yönetiminde Afetzedelere ulaştırmak adına Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma birimine teslim edildi.


Sivil toplum kuruluşlarının bu zor dönemde sıkıntı çeken herkes için harekete geçmeleri onların toplumsal sorumluluklarının tabii birer parçası olduğunu hatırlatan Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi Koordinatörü Nursen Yanmaz, bugüne kadar desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara teşekkür etti. Yardımların en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını belirten Yanmaz, birim olarak her zaman yardıma muhtaç ailelerin yanında olduklarını dile getirdi.


Akçakoca Rotary Kulübü Başkanı Ensar Aydaş da Akçakoca Belediyesi Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi ile her türlü sosyal faaliyette olmaya hazır olduklarını kaydederek birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:23
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