Selvi'den dikkat çeken yazı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engin Yıldırım'ın istifasını istedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın Enis Berberoğlu için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı “ışıklar yanıyor" paylaşımı büyük tepki çekti. Yıldırım’ın söz konusu mesajıyla darbe iması yaptığı iddia edilirken istifa çağrıları yapıldı.

“Erdoğan istifasını istedi”

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AYM üyesi Yıldırım için çok net ifadeler kullandığını belirtti.

Erdoğan’ın Engin Yıldırım’ın artık o koltukta oturamayacağını ifade ettiğini ve istifasını istediğini kaydeden Selvi, Cumhurbaşkanı’nın krizin çözümü içinse Anayasa Mahkemesi’ni işaret ettiğini yazdı.

İşte Selvi'nin yazısından o bölüm;

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasında Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın neden olduğu tartışmaya değinmedi. Çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine açıklama yaptı. Erdoğan, çok net ifadelerle Engin Yıldırım’ın artık o koltukta oturamayacağını işaret etti, istifasını istedi.

“Çok arzu ediyorsan bu işi istifa edersin, gelirsin siyasetin içerisine girersin” dedi. Krizin çözümü için Anayasa Mahkemesi’ni adres olarak gösterdi.

Bir gece önceden başlayarak krizin adım adım tırmandığı saatlere tanıklık ettik. Dün Anayasa Mahkemesi toplantı halindeyken kulağımız oradan gelecek haberlere çevrilmişti.