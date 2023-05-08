Selvi şaşırttı! Sen de mi Abdulkadir

Önceki gün düzenlediği Mardin mitinginde atılan PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan sloganlarına eşi ile birlikte zafer işareti ile karşılık veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitinginde protesto edildi.

İmamoğlu, otobüs üzerinde kendisini dinleyen az sayıda Erzurumluya hitap ederken, bir grup Erzurumlu da Millet İttifakı'nın HDP ile işbirliğini protesto etmek amacıyla alana geldi.

Otobüsün üzerinde mitingine devam etmek yerine kışkırtan ifadeler kullanan İmamoğlu arbede yaşanmasına sebep oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise İmamoğlu'nun provokasyonunu görmeyip "Maalesef birileri 14 Mayıs seçimlerini provoke etmek için elinden geleni yapıyor. İktidarın gereken önlemleri alıp buna izin vermemesi gerekiyor. Son sözüm: Ekrem İmamoğlu’na yapılan saldırı karşısında tüm siyasi partilerin ve liderlerin ortak bir tavır ortaya koyması gerekiyor" dedi.

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