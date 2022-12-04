Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar tepki toplamıştı! CHP'den açıklama

CHP 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar CHP'liler tarafından da olmak üzere tepki çekmişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı. Etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi" diye konuşurken etkinlik sonrasında Selvi Kılıçdaroğlu'nun test yaptırdığını ifade ederek, "Kovid olduğu da ortaya çıktı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından CHP liderinin başdanışmanı ABD'li yazar, ekonomist Jeremy Rifkin online bağlantı ile salondakilere seslendi.

Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar gündem oldu

Rifkin, uzun ve akademik bir konuşma yaparken Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun programda gözlerinin kapalı olduğu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar sosyal medyada gündem olurken bazı CHP'liler tarafından da tepki topladı.

"Sağlık koşullarını zorladı"

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Nazlıaka, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün genel başkanımızın değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu da böylesine tarihi, böylesine önemli bir güne tanıklık etmek istemişti. Ancak kendisi rahatsızdı. Buna rağmen sağlık koşullarını zorladı.

"Etkinlikten önce serum verildi"

Etkinliğe gelmeden önce de bir tedavi uygulandı kendisine. Serum verildi. Hatta bu nedenle 14.00'te başlayacak olan etkinliğimiz 11 dakika kadar geç başladı. Çünkü genel başkanımız da eşinin tedavisinin bitmesini bekledi. Daha sonrasında salona birlikte giriş yaptılar.

"Korona testi pozitif çıktı"

Ayrıca Selvi hanım dün, sonrasında bir test yaptırdı. Bunu paylaşmak zorunda kalmak çok utanç verici ama kendisinin kovid pozitif olduğu da ortaya çıktı. Bu belgeyi de burada basın mensuplarıyla paylaşıyoruz. Buradan Selvi hanıma, Kılıçdaroğlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." dedi.