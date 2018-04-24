Selvi: HDP'de Gül tartışmasına Kandil nokta koyacak

Abdülkadir Selvi'nin "Abdullah Gül aday olacak mı" adını verdiği köşe yazısında ilgili bölüm şu şekilde;

Abdullah Gül’ün adaylığının tartışıldığı bir diğer parti de HDP. “Barış için Gül” formülüyle yola çıkanlar Abdullah Bey’in adaylığını destekliyor. Ancak partide iki ayrı görüş olduğunu belirtmek isterim. Selahattin Demirtaş’ın adaylığını savunanlar ile Gül’ü destekleyenler arasında mücadele sürüyor. HDP’deki düğümü Kandil’in tavrı belirleyecek. Ortak aday konusunda İYİ Parti ve HDP arasında da bir sorun yaşanıyor. İYİ Parti, MHP’ye PKK ile işbirliği yaptılar dedirtmemek için, HDP’nin olduğu bir fotoğraf karesine girmek istemiyor.

LOBİLER DEVREDE

Cumhurbaşkanı adaylığına dönük ciddi bir trafik yaşanıyor. Çarşamba akşamı fotoğraf büyük ölçüde netleşecek, hafta sonuna kadar düğüm çözülecek. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki arayış sadece liderler ve partiler üzerinden yürümüyor. Erdoğan’ı tasfiye etmek isteyen lobiler, etkin bir şekilde devrede.