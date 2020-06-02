Selvi Erdoğan'ın korona kriterini açıkladı: Test yaptırmayanlarla görüşmeyecek

Korona karantinasını İstanbul’daki Huber Köşkü’nde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki buçuk aylık aranın ardından Ankara’daki mesaisine başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantılarını videokonferans yoluyla yapan Erdoğan, MGK, MYK ve kabine toplantılarını, uzun bir aradan sonra ilk defa yüz yüze yapacak. Ancak, AK Parti’lilerin Erdoğan’la toplantıya katılabilmeleri için maske takmaları, hijyen ve mesafe kurallarına uymaları yeterli olmayacak. Erdoğan’ın Ankara mesaisinin ayrıntılarını yazan Abdülkadir Selvi’nin bildirdiğine göre, toplantıdan bir gün önce bütün katılımcılar Covid-19 testi de yaptıracak.

Selvi’nin Hürriyet’teki yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki buçuk ay aradan sonra dün Ankara’ya geldi. Koronavirüs nedeniyle toplantıları videokonferans yöntemiyle yapan Erdoğan, MGK, MYK ve Bakanlar Kurulu toplantılarını uzun bir aradan sonra yüz yüze yapacak. Ancak bu hiçbir kuralın geçerli olmadığı anlamına gelmesin.

Toplantılarda “2M 1T” kuralı geçerli olacak. Maske, mesafe ve temizlik kuralları gözetilecek. Ama sadece onunla da yetinilmeyecek. Toplantıya katılacak olanlar 1 gün önceden COVID-19 testi yaptıracak. Yarın yapılacak AK Parti MYK toplantısı öncesinde de MYK üyeleri bugün test yaptıracaklar. Sosyal mesafe dikkate alınarak MYK toplantısı her zamanki yerde değil, MKYK üyelerinin toplantı yaptığı 60 kişilik salonda yapılacak.Bugünkü MGK’da ve perşembe günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu’nda da aynı kural geçerli mi olacak, orasını bilmiyorum. Çünkü onlar devlet olduğu için soramadım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’da çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü’nde de koronavirüs önlemleri sıkı bir şekilde uygulanıyordu. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan’ın zaman zaman kısıtlamalardan dolayı serzenişte bulunduğunu ancak önlemlere riayet ettiğini açıklamıştı."