  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!
Gündem

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!

TBMM'de Terörsüz Türkiye süreci için kurulan komisyondaki milletvekillerinin, İmralı’ya giderek elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesine Devlet Bahçeli’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli ve Erdoğan’ın son görüşmesinde Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yol haritasının gözden geçirildiğini, sürecin güçlü bir şekilde devam etmesi konusunda tam bir mutabakata varıldığını belirterek komisyonun İmralı’ya gidebileceğini yazdı.

Selvi’nin yazısı şöyle: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. En sonda yazacağımı ilk başta yazayım. Cumhur İttifakı güven testinden başarıyla çıktı. İki liderin görüşmesinde güven tazelendi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yol haritası gözden geçirildi. Sürecin güçlü bir şekilde devam etmesi konusunda tam bir mutabakata varıldı.

İki liderin görüşmesi son dönemlerin önemli görüşmelerinden biriydi. Çünkü Bahçeli’nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması üzerine Cumhur İttifakı’nda bir çatlak oluşturmak için harekete geçenlere karşı verilmiş bir cevaptı.

Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı’nda çatlak yok” demesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bahçeli ile aramızda sıkıntı yok” diye açıklama yapmasına rağmen bazı odaklar senaryolar yazmaya devam ettiler.

ERDOĞAN’DAN MHP UYARISI

Erdoğan, Bahçeli görüşmesine geçmeden önce sizi önce 10 Kasım Pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısına götürmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “MHP ile aramızda bir sorun yoktur. Bu hafta içinde Sayın Bahçeli ile görüşeceğim” diyor. Zaten çarşamba günü bu görüşme gerçekleşti. Erdoğan sözlerinin devamında bir uyarıda bulunuyor. “MHP ile ilişkilerimize hassasiyet gösterelim. MHP ile ilişkilerimize saygı göstermek lazım. Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım” diye konuşuyor.

Erdoğan sadece bu gelişmeler üzerine değil, hemen hemen her toplantıda MHP ile ilişkilere hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulunuyordu. Ama bu kez ayrıca, “Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım” diye uyarma ihtiyacı hissetti. Belli ki bir tehlike gördü. 

İKİ AYRI PARTİ

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı ortağı. Ama ikisi ayrı partiler. Hemen hemen her politikalarının aynı olması beklenemez. İki parti ülkenin temel meselelerinde ittifak yapmayı başarabiliyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında bu noktaya işaret ediyor. “Kendi bildiğimiz zamanda, kendi bildiğimiz doğrultuda, kendi bildiğimiz yöntemlerle yolumuza devam edeceğiz” diyor.

İMRALI’YA GİTME

Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi konusunda AK Parti cephesinde bir tereddüt yaşanıyor. MYK toplantısında “Meclis Komisyonu’nun İmralı ziyareti parti tabanında kabul görmüyor” şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmeleri dikkatli bir şekilde dinliyor. “Partimizi kaldıramayacağı bir yükün altına sokmayız” diye konuşuyor.

YEŞİL IŞIK

Erdoğan’ın bu sözlerinde İmralı’ya gidilmesine karşı olduğu sonucu çıkarılmasın. 30 Ekim’de İmralı Heyeti’yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşmede yeşil ışık yakmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın şimdiye kadar verdiği sözlerin gereğini yerine getirdiğini belirterek “İmralı’ya gidilmesi süreci güçlendirir” demişti. Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sonra son tereddütler de giderildi diyebiliriz. Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi eğilimi ağır basıyor.

Yabancı dijital medya platformlarına soğuk duş! MHP kanun teklifi verdi
Yabancı dijital medya platformlarına soğuk duş! MHP kanun teklifi verdi

Gündem

Yabancı dijital medya platformlarına soğuk duş! MHP kanun teklifi verdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı! Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı! Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır

Gündem

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı! Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama: Kıbrıs milli davamızdır! Asla yalnız bırakmayacağız
Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama: Kıbrıs milli davamızdır! Asla yalnız bırakmayacağız

Gündem

Başkan Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile ortak açıklama: Kıbrıs milli davamızdır! Asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için duygulandıran mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için duygulandıran mesaj!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için duygulandıran mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. Ayrıntıları terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...
Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Rusya’nın geliştirdiği ilk yapay zekalı insansı robotun tanıtımı ilginç anlara sahne oldu.
Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı
Siyaset

Sözcü’nün fotoğraf oyunu ifşa oldu! Eski bakan Süleyman Soylu’ya alçak itibar suikastı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Havalimanı’nın açılışında çekilen bir fotoğrafın Kocaeli’de ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23