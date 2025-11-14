Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!

Selvi’nin yazısı şöyle: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. En sonda yazacağımı ilk başta yazayım. Cumhur İttifakı güven testinden başarıyla çıktı. İki liderin görüşmesinde güven tazelendi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yol haritası gözden geçirildi. Sürecin güçlü bir şekilde devam etmesi konusunda tam bir mutabakata varıldı.

İki liderin görüşmesi son dönemlerin önemli görüşmelerinden biriydi. Çünkü Bahçeli’nin 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması üzerine Cumhur İttifakı’nda bir çatlak oluşturmak için harekete geçenlere karşı verilmiş bir cevaptı.

Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı’nda çatlak yok” demesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bahçeli ile aramızda sıkıntı yok” diye açıklama yapmasına rağmen bazı odaklar senaryolar yazmaya devam ettiler.

ERDOĞAN’DAN MHP UYARISI

Erdoğan, Bahçeli görüşmesine geçmeden önce sizi önce 10 Kasım Pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısına götürmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “MHP ile aramızda bir sorun yoktur. Bu hafta içinde Sayın Bahçeli ile görüşeceğim” diyor. Zaten çarşamba günü bu görüşme gerçekleşti. Erdoğan sözlerinin devamında bir uyarıda bulunuyor. “MHP ile ilişkilerimize hassasiyet gösterelim. MHP ile ilişkilerimize saygı göstermek lazım. Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım” diye konuşuyor.

Erdoğan sadece bu gelişmeler üzerine değil, hemen hemen her toplantıda MHP ile ilişkilere hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulunuyordu. Ama bu kez ayrıca, “Fitne çıkarmak isteyenlere fırsat vermemek lazım” diye uyarma ihtiyacı hissetti. Belli ki bir tehlike gördü.

İKİ AYRI PARTİ

AK Parti ile MHP, Cumhur İttifakı ortağı. Ama ikisi ayrı partiler. Hemen hemen her politikalarının aynı olması beklenemez. İki parti ülkenin temel meselelerinde ittifak yapmayı başarabiliyorlar.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında bu noktaya işaret ediyor. “Kendi bildiğimiz zamanda, kendi bildiğimiz doğrultuda, kendi bildiğimiz yöntemlerle yolumuza devam edeceğiz” diyor.

İMRALI’YA GİTME

Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi konusunda AK Parti cephesinde bir tereddüt yaşanıyor. MYK toplantısında “Meclis Komisyonu’nun İmralı ziyareti parti tabanında kabul görmüyor” şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmeleri dikkatli bir şekilde dinliyor. “Partimizi kaldıramayacağı bir yükün altına sokmayız” diye konuşuyor.

YEŞİL IŞIK

Erdoğan’ın bu sözlerinde İmralı’ya gidilmesine karşı olduğu sonucu çıkarılmasın. 30 Ekim’de İmralı Heyeti’yle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşmede yeşil ışık yakmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan’ın şimdiye kadar verdiği sözlerin gereğini yerine getirdiğini belirterek “İmralı’ya gidilmesi süreci güçlendirir” demişti. Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sonra son tereddütler de giderildi diyebiliriz. Meclis Komisyonu’nun İmralı’ya gitmesi eğilimi ağır basıyor.