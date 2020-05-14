Selülit'e birebir gelecek bitkisel tedavi yöntemleri!

Selülit, cilt yüzeyinde çukurlu ve tümsekli portakal kabuğu benzeri bir görünüme neden olan ve genellikle karın bölgesini etkileyen lokalize bir estetik cilt problemidir. Selülit, özellikle kadınlar arasında çok yaygındır. Selülitte cildin epidermis ve dermis adı verilen üst katmanlarının altında aşırı miktarda yağ hücresi depolanır. Küçük bağ dokusu bantları bu yağ hücreleri arasında dikey olarak uzanır ve cildin üst katmanlarını vücudun daha derin dokularına bağlar.

Bantlar, normal büyüklükteki yağ hücrelerinin yeterli miktarda boş alana sahip olduğu odalar veya mini cepler oluşturur. Fakat yağ hücrelerinde genişleme olduğu zaman bantlar yağ dokusunu bir file gibi sıkıştırarak girintili-çıkıntılı selülit oluşumuna neden olur.

İşte selülit'e birebir gelecek bitkisel çözüm yolları...

Sirke Maskesi

Bu yöntem için sadece doğal elma sirkesi uygundur, derecesi %4-6 civarındadır. Elma sirkesi ve suyu 1:1 oranında karıştırın. Bu karışıma limon yağı veya nane yağı veya biberiye yağı eklenebilir. Selülitli bölgeye sürün. Üzerini naylonla ve onun da üzerini battaniyeyle kapatın. Yarım saat veya 1 saat bekleyin. Sonra maskeyi yıkayın, nemlendirici sürün.

Ballı Sirke Maskesi

Eşit ölçülerde bal ve sirkeyi karıştırın, buğday unu ekleyip hamur yapın. Selülitli bölgeye uygulayın, yukarıdaki yöntemle 2 saat bekletin. Ertesi gün tuzsuz yağsız loru aynı bölgeye sürün, sarıp 2 saat bekletin. İşlemleri tekrarlayınca sonucu göreceksiniz.

Beyaz Kil Maskesi

1 paket kili suyla karıştırın, 5 damla limon, portakal, mandalina yağlarından birini ekleyin, 2 çorba kaşığı tarçın ekleyin. Selülitli bölgeye uygulayıp, yukarıda anlattığımız şekilde sarın. 20-30 dakika bekletin. Bu maske fazla yağların atılmasına ve problemli bölgenin pürüzsüzleşmesini sağlar.

Yağ Maskesi

20 ml zeytinyağı (badem, jojoba yağları da olabilir) + 3 damla limon yağı + 3 damla ardıç yağı + 3 damla lavanta yağı. İyice karıştırın, sorunlu bölgeye uygulayın. Yukarıda anlattığımız şekilde kompres yapın. Yarım veya 1 saat bekletin. Daha sonra yıkayıp nemlendirici sürün.

Selülit kremi

25 gram okaliptüs yağı + 25 gram melisa yağı + 25 gram adaçayı + 15 adet dövülmüş aspirin + 10 adet limon suyu. Malzemeler iyice birbirine karıştırılır ve sonra masaj yapılarak cilde uygulanır. Romatizma ağrısı için de çok faydalıdır.

Bu yöntemleri kullanırken unutulmaması gereken en önemli şey; yukarıda da belirtildiği gibi beslenme ve harekettir.

Deniz kumu da selülit için çok faydalı

Uzmanlar, deniz kumunun da iyi bir selülit önleyici olduğunu söylemektedir. Kumun içeriğinde bulunan iyot cildinizi canlandırdığı gibi, kumun kendisi cildi ölü deriden arındırır ve selülitleri parçalamaya yardımcı olur.