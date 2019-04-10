Selülit, ciltteki portakal kabuğu görünümü dediğimiz çukurlu, biçimsiz, hoş olmayan görünümdür. Cilt altında biriken yağ dokusunun şekilsizliğinden dolayı cildin aldığı görünümden meydana gelir. Kadınlarda daha çok görülmektedir. Peki selülit nedir Selülit nasıl geçer? Dyt. Fazile Yılmaz selülitle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte ayrıntılar...

Selülit nedir?

Her ne kadar cilt altındaki yağdan dolayı desek te selülit oluşumunda genetiğin, hormonların, vücudun sağlık düzeyinin etkisi çok fazladır. İdeal kiloda olan hatta zayıf olan bireylerde bile selülit görülebilir. Bu nedenle selüliti tamamen yok etmeyi hedeflemek sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Minimum düzeye indirmek çalışmak daha başarılı sonuçlar sağlayacaktır.

Selülit görünümünü azaltmak veya ilerlemesini önlemek adına beslenme büyük etkendir. Cilt sıkılaşmasında ve kan dolaşımını artırmada diğerlerine göre daha etkili olan besinlere günlük beslenmede düzenli olarak yer verilmesi sonucu hızlandıracaktır. Bu besinlere örnek vermek gerekirse; muz, portakal, greyfurt, limon, havuç, domates, salatalık, marul, ıspanak, brokoli, karnabahar, elma sirkesi, sarımsak, kereviz, tam tahıllı besinler, yumurta sarısı, balıklar, kahve ve yeşil çay diyebiliriz.

Selülit nasıl oluşur?

Sofra şekeri ve bu şekerin bulunduğu tüm gıdalar (meşrubatlar, abur cuburlar, çikolatalar gibi) selüliti artıran, en düşman besinlerdir. Şeker tüketme ihtiyacınız varsa taze ve kuru meyveleri tercih etmeniz çok daha iyi olacaktır. Ayrıca tarçın kullanımı da tatlı isteğinizi azaltacaktır.

Beyaz un ve beyaz unla yapılan tüm mamuller için selülitin ikinci dostu diyebiliriz. :O Bunların yerine tam tahıllı ürünler, yulaf ezmesi, bulgur, karabuğday, kuru baklagillerin tüketimi öneririm.

Selülitin üçüncü en iyi arkadaşı ise yağlı besinlerdir. Yani kızartmalar ve abur cuburlar dahil olarak yağ içeriği yüksek olan besinlerden uzak durmak gerekiyor. Pişirme tekniklerinden daha çok ızgara, haşlama veya fırında pişirme tercih edilebilir.

Selülit nasıl geçer?

Selülit görünümünü en hızlı azaltan çözüm spor yapmak! Özellikle şikayetçi olduğunuz bölgelerdeki kasları çalıştıran egzersizleri ve hareketleri düzenli olarak yapmaya devam ettiğiniz sürece etkisini göreceksiniz.

Cildi sıkılaştıran etkisi olan yoga, pilates, tempolu yürüyüş, yüzme gibi sporların bir arada olduğu egzersiz programları uygulamak vücudun geneline faydalı olacaktır.

Selülitin en büyük düşmanlarından biri sudur! Fazla şeker - karbonhidrat tüketimi, dengesiz beslenme veya yanlış beslenme davranışları sonucu vücudumuz su tutar (ödem) ve derinin görünümü selülit halini alır. Tutulan bu sudan kurtulmanın en kolay yolu ise bol su içmektir. Vücutta su devir daimi sağlamak cilt görünümü yüksek düzeyde iyileştirecektir.

Bilinenin aksine kahve selülit yapmaz! Tabii içinde krema, şeker, şeker şurupları, beyazlatıcılar bulunmadığı sürece :D Sade, şekersiz, sütlü, az sütlü, Türk kahvesi olarak kahve içebilirsiniz. Hatta kahve telvesini cildinize peeling olarak uygulayabilir, cildinizi gerginleştirebilirsiniz.

Peeling demişken her duşta cilt tipinize uygun peeling kullanarak, vücudunuzu keseleyerek veya selülit için kullanılan masaj aletlerinden kullanarak damarlardaki kan akışını hızlandırabilirsiniz. Bu şekilde o bölgedeki hücrelere daha çok oksijen girişi sağlanır ve o bölgedeki fazla yağın yanarak selülit görüntüsü azaltılabilir.