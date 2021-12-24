Selo'dan 'beni aday yapın' çağrısı
Terör sevici Selahattin Demirtaş, cezaevinden henüz adayını belirlemeyen muhalefete "Buradan bile seçim kazanırım" diyerek "beni aday yapın" çağrısı yaptı.
Fırsat buldukça "erken seçim" çığırtkanlığı yapan CHP, İyi Parti ve HDP'nin başını çektiği Millet İttifakı'na terör sevici Selahattin Demirtaş'tan "beni aday yapın" çağrı geldi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde beş yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışa imza attı.
"Cezaevinden bile seçim kazanırım"
Açıklamasında "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım" diyen Demirtaş, "Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor. Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız" ifadelerini kullandı.