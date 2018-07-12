Selman'ı ararken kayıp Yusuf'un cesedi bulundu

Silvan'ın Çevriksu Mahallesi'nde ikamet eden ve Yeşerdi Mahallesi'ndeki mısır tarlalarına su çekmeye çalışırken sulama kanalına düşen Selman Kızılçiçek (18) ile onu kurtarmak için kanala giren ağabeyi Fırat Kızılçiçek'in (40) bulunması için çalışma başlatıldı.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri, kanalda yaptıkları aramalarda kardeşlerden Fırat Kızılçiçek'in cesedine ulaştı.

SELMAN'I ARARKEN YUSUF'U BULDULAR

Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı bölgede bir ceset daha gördü. İncelemeler sonucunda, sudan çıkarılan bu cesedin Çatakköprü Mahallesi'nde 1 Temmuz'da hayvan otlatırken kaybolan ve İstanbul'da görüldüğü iddia edilen Yusuf Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ekiplerin, suda kaybolan diğer kardeş Selman Kızılçiçek'i arama çalışmaları sürüyor.

'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Bu arada morg önünde bekleyen Yılmaz'ın babası Mehmet Şah Yılmaz ve yakınları, gözyaşı döktü. Cenaze, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Mahallesinde defnedilecek.

Yılmaz'ın amcası Veysi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cesedin bulunduğu kanalın etrafında herhangi bir önlem alınmadığını öne sürdü.

Kanalda iki kişinin kaybolmasının ardından yeğenini bulabildiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle dedi:

"11 gündür biz bu acıyı çekiyoruz. Hiçbir kanal sorumlusu 'buraya düşmüş olabilir ihtimali var' demedi. Köpekler gelip orada arama yaptı ama bir çocuğun izine rastlayamadık. Biz bu acıyı çektik başkaları çekmesin. Çocuğun cesedi çürümüş. Acıya acı katılıyor. Allah kimseye göstermesin. 40 kilometre gitmiş çocuk. Kanalın koruması yok. Aynı günde 3 ceset çıkarttık. Acımız çok büyük. Allah bize gösterdi, başkalarına göstermesin. 40 kilometre ötede gece cenazemizi bulduk."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çatakköprü Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki YusufYılmaz, 1 Temmuz günü hayvan otlatırken kaybolmuştu.

Arama çalışmaları sürerken AFAD'ın sosyal paylaşım sitesine bir vatandaşın gönderdiği mesajda Yusuf'u İstanbul'da bir fırında gördüğünü belirtmesi üzerine çocuğun görüldüğü öne sürülen Beylikdüzü'ndeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntüleri istenmişti. Görüntüleri izleyen ailesi önce kayıtlarda görülen kişinin YusufYılmaz olduğunu teşhis etmiş ancak farklı açılardan çekilen kayıtları izlediklerinde görüntülerdeki kişinin çocukları olmadığını belirtmişti.

Bunun üzerine Çatakköprü Mahallesi'nde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından yeniden arama çalışması başlatılmış, bu kapsamda Yusuf Yılmaz'ın bulunması için sulama kanalları, metruk yapılar, tarlalar ve mahalle kırsalında çalışmalar yürütülmüştü.