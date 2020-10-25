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Dünya Selman'dan Trump'a seçim hediyesi
Dünya

Selman'dan Trump'a seçim hediyesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından İsrail ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığının duyurulacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 04:18:00 -
Selman'dan Trump'a seçim hediyesi

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunda yer alan ve isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Suudi Arabistan ile Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştireceği belirtildi.

Washington'un arabuluculuğunda İsrail ile Umman arasında yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığı ve iki ülkenin anlaşmaya vardığı duyurusunun ABD'de gelecek ay gerçekleştirilecek başkanlık seçiminden önce yapılabileceği kaydedildi.

Haberde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in, Tel Aviv'in Suudi Arabistan ile de ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını umduğu ancak Riyad yönetiminin bu adımı 3 Kasım'daki seçimden sonra atacağı açıklandı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasını, ABD Başkanına "seçim hediyesi" olarak sunmayı planladığı da belirtildi.

Başkan Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail ile barış yapmak için bekleyen en az 5 ülke daha bulunduğunu ve bunlardan birinin de Suudi Arabistan olduğunu açıklamıştı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile normalleşme anlaşmasına imza attı.
Başkan Trump, 23 Ekim'deki açıklamasında da Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını söylemişti.

 

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